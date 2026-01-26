Apple lance l’AirTag 2 : portée augmentée et haut-parleur plus puissant au programme

Apple a officiellement présenté la deuxième génération de l’AirTag, avec plusieurs améliorations majeures, dont une portée de localisation plus longue et un haut-parleur nettement plus puissant.

L’AirTag est un petit accessoire conçu pour être attaché à des objets du quotidien comme un sac à dos, des clés ou une valise, afin de pouvoir les localiser depuis l’app Localiser sur iPhone, iPad, Mac, Apple Watch et via iCloud.com.

Une portée de localisation nettement améliorée

Le nouvel AirTag 2 intègre une puce Ultra Wideband de deuxième génération, permettant à la fonctionnalité Localisation précise de fonctionner jusqu’à 50 % plus loin que sur le modèle précédent, selon Apple. Il bénéficie également d’une puce Bluetooth améliorée, offrant une meilleure portée globale en dehors du mode de localisation précise.

Un haut-parleur 50 % plus puissant

Grâce à une conception interne revue, l’AirTag 2 embarque un haut-parleur jusqu’à 50 % plus fort que celui de la première génération. Cette amélioration vise à faciliter la localisation d’un objet à proximité, notamment dans des environnements bruyants ou encombrés.

Un design inchangé, mais des évolutions techniques

Le design extérieur reste identique, même si le poids augmente très légèrement. L’AirTag 2 fonctionne toujours avec une pile bouton CR2032 et conserve une certification IP67, garantissant une résistance à l’eau et à la poussière équivalente à celle du modèle original.

La gravure personnalisée gratuite est toujours proposée sur Apple.com et dans l’app Apple Store. Le nouvel AirTag reste compatible avec tous les accessoires existants, dont le porte-clés FineWoven, sans changement de design ni de coloris.

Compatibilité logicielle et Apple Watch

Selon Apple, l’AirTag 2 nécessite un iPhone sous iOS 26.2.1 ou version ultérieure. Une mise à jour watchOS 26.2.1 est également prévue et étend la Localisation précise à l’Apple Watch Series 9 et aux modèles ultérieurs, ainsi qu’à l’Apple Watch Ultra 2 et suivantes. Il reste à confirmer si cette nouveauté concerne uniquement le nouvel AirTag ou aussi la première génération.

Disponibilité et prix

Le nouvel AirTag est disponible à la commande dès aujourd’hui sur Apple.com et dans l’app Apple Store, avec une disponibilité en Apple Store physique prévue plus tard cette semaine. En France, le prix reste inchangé, à 35 euros l’unité ou 119 euros pour un pack de quatre.

Apple avait lancé l’AirTag en 2021, ce qui représente près de cinq ans d’attente avant l’arrivée de cette nouvelle version.

« Depuis le lancement de l’AirTag en 2021, des utilisateurs du monde entier ont partagé des histoires de bagages, de clés, de vélos ou de sacs retrouvés », explique Apple dans un communiqué de presse. « Grâce à un AirTag placé dans un étui d’instrument, un musicien a pu retrouver son instrument perdu et se produire le soir même, tandis qu’un autre utilisateur a retrouvé des bagages contenant un médicament vital. »

Apple affirme que l’AirTag est l’accessoire de suivi d’objets le plus vendu au monde, face à des concurrents comme Tile, Samsung, Pebblebee ou encore Chipolo.