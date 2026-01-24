iOS 26.4 : à quoi faut-il s’attendre ?

Alors que iOS 26.3 s’annonce comme une mise à jour relativement mineure, avec seulement quelques nouveautés notables, iOS 26.4 devrait marquer une étape bien plus importante dans l’évolution du système.

Nous attendons encore la version Release Candidate d’iOS 26.3, ce qui signifie que la première bêta d’iOS 26.4 n’arrivera probablement que dans quelques semaines. Après la phase de tests, le déploiement public d’iOS 26.4 est attendu entre mars et avril.

Une version de Siri plus personnalisée

Plus tôt ce mois-ci, Apple et Google ont annoncé que Google Gemini allait contribuer à une version plus personnalisée de Siri, prévue pour cette année.

Cette nouvelle version de Siri devrait être introduite avec iOS 26.4, après un long retard. Elle apportera une meilleure compréhension du contexte personnel de l’utilisateur, une conscience accrue de ce qui s’affiche à l’écran, ainsi que des contrôles plus profonds au sein des applications. Certaines de ces fonctionnalités pourraient toutefois être repoussées à iOS 27, attendu plus tard dans l’année.

Lors de la WWDC 2024, Apple avait par exemple démontré un iPhone demandant à Siri des informations sur le vol et le déjeuner de la mère de l’utilisateur, en s’appuyant sur des données issues des apps Mail et Messages.

À plus long terme, Apple préparerait un véritable chatbot Siri avec iOS 27, permettant des conversations de type ChatGPT directement avec Siri.

De nouveaux emoji au programme

L’an dernier, le Unicode Consortium a dévoilé une première liste de nouveaux emoji attendus avec iOS 26.4.

Neuf nouveaux emoji devraient ainsi faire leur apparition, parmi lesquels un trombone, un coffre au trésor, un visage déformé, une créature poilue (type Bigfoot), un nuage de combat, un trognon de pomme, une orque, des danseurs de ballet et un glissement de terrain.

Apple a pour habitude d’introduire de nouveaux emoji avec les versions .4 d’iOS. iOS 18.4, iOS 17.4, iOS 16.4 et iOS 15.4 avaient déjà suivi ce calendrier, ce qui rend désormais le timing assez prévisible.

Autres fonctionnalités attendues

Le mois dernier, Macworld a relayé plusieurs fonctionnalités potentielles supplémentaires pour iOS 26.4, selon le journaliste Filipe Espósito.

Il serait notamment possible d’utiliser l’AutoFill des cartes bancaires stockées dans l’app Mots de passe d’Apple directement dans des apps tierces.

L’app Freeform pourrait également gagner la prise en charge des dossiers, facilitant l’organisation des tableaux.

Apple travaillerait aussi sur un nouveau palier dédié au sport dans l’app Apple TV, sans que davantage de détails n’aient été communiqués pour le moment.

Des indices suggèrent par ailleurs la mise en place d’un nouveau système de validation, destiné à vérifier l’intégrité de l’appareil avant toute connexion à un identifiant Apple ou à iCloud.

Enfin, une fonction de localisation extérieure plus précise pour les AirPods dans l’app Localiser serait également en préparation.

Comme toujours, d’autres nouveautés d’iOS 26.4 restent encore inconnues, et pourraient être révélées au fil des prochaines bêtas.