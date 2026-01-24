Apple pourrait faire fonctionner le chatbot Siri sur les serveurs de Google

Apple envisagerait un changement majeur dans le fonctionnement de Siri, en exécutant son futur chatbot non plus exclusivement sur sa propre infrastructure Private Cloud Compute, mais sur l’infrastructure cloud de Google, selon Bloomberg et son journaliste Mark Gurman.

Dans un rapport publié hier détaillant les projets d’Apple visant à transformer Siri en véritable chatbot avec iOS 27, Mark Gurman explique que la firme de Cupertino discute actuellement avec Google pour héberger ce nouveau Siri sur des serveurs appartenant à Google, équipés de TPU (Tensor Processing Units). Ces puces spécialisées sont conçues pour gérer des charges de travail massives en intelligence artificielle. Une telle décision marquerait une rupture notable avec la stratégie historique d’Apple, qui privilégie le traitement des requêtes soit directement sur l’appareil, soit via sa propre infrastructure cloud strictement contrôlée.

Un changement stratégique majeur pour Apple

Dans ce qui pourrait constituer un tournant de politique interne, Apple et Google étudieraient la possibilité d’exécuter le chatbot directement sur des serveurs Google utilisant des TPU, capables de gérer des modèles d’IA de très grande taille. À l’inverse, les améliorations plus immédiates de Siri prévues avec iOS 26.4 continueraient de fonctionner sur les serveurs Private Cloud Compute d’Apple, basés sur des puces Mac haut de gamme.

Cette approche hybride illustrerait une distinction claire entre les évolutions progressives de Siri à court terme et le saut technologique beaucoup plus ambitieux prévu avec iOS 27.

Private Cloud Compute toujours au cœur d’iOS 26.4

Les améliorations de Siri attendues dans iOS 26.4 devraient toujours s’appuyer sur Private Cloud Compute, l’infrastructure cloud dévoilée par Apple en 2024 comme une alternative axée sur la confidentialité au traitement local. Ce système repose sur des serveurs conçus par Apple, intégrant des puces Mac haut de gamme, et fonctionne selon un principe clé : les données utilisateurs sont traitées de manière temporaire et ne sont jamais conservées, ni même accessibles par Apple elle-même.

Ces garanties ont constitué un pilier central de la communication d’Apple autour d’Apple Intelligence, notamment face aux inquiétudes croissantes liées à l’IA et à la protection des données personnelles.

Un modèle d’IA plus avancé, trop lourd pour Apple seul

Le chatbot Siri de nouvelle génération, prévu pour la prochaine grande mise à jour des systèmes d’exploitation, devrait reposer sur un modèle de langage bien plus puissant, développé avec Google. En interne, ce modèle serait désigné comme Apple Foundation Models version 11 et offrirait des capacités comparables aux derniers modèles Gemini de Google.

Faire fonctionner un tel modèle à grande échelle pourrait dépasser les capacités pratiques de l’infrastructure Private Cloud Compute actuelle d’Apple, ce qui expliquerait le recours envisagé à l’infrastructure cloud bien plus vaste et spécialisée de Google, optimisée pour l’IA.

Des implications limitées sur la confidentialité des données

Le fait que certaines requêtes Siri puissent être traitées sur des serveurs Google ne signifie pas nécessairement que Google aurait accès aux données utilisateurs. Apple s’appuie déjà sur des fournisseurs cloud tiers, dont Google, pour certaines composantes d’iCloud, tout en conservant le contrôle des clés de chiffrement et des politiques de gestion des données.

Cette architecture permettrait à Apple de maintenir ses standards élevés en matière de confidentialité, même dans le cadre d’un partenariat technique avec Google pour le fonctionnement du futur chatbot Siri.