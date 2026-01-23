iPhone 18 Pro : un leaker révèle la taille attendue de la Dynamic Island réduite

Les rumeurs semblent désormais converger autour d’un point clé : les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max devraient bien intégrer un Dynamic Island plus compact. Un nouveau leaker affirme aujourd’hui en connaître les dimensions exactes.

Un Dynamic Island nettement plus étroit

Le compte Ice Universe affirme que l’encoche Dynamic Island des iPhone 18 Pro serait environ 35 % plus étroite que celle des iPhone 17 Pro. Concrètement, elle mesurerait environ 13,5 mm de large, contre près de 20,7 mm actuellement. Le leaker a également partagé une image de maquette illustrant ce nouveau format, donnant un aperçu assez parlant de l’évolution visuelle attendue.

Si cette information se confirme, la réduction serait significative, tout en conservant le principe du découpage en forme de pilule qui caractérise le Dynamic Island depuis son introduction.

Face ID sous l’écran, mais pas totalement

Un précédent rapport de The Information indiquait que les iPhone 18 Pro adopteraient Face ID sous l’écran, ce qui aurait permis de supprimer totalement la découpe actuelle au profit d’un simple poinçon pour la caméra frontale, placé dans le coin supérieur gauche.

Cependant, les informations les plus récentes suggèrent un scénario plus nuancé. Seul l’illuminateur infrarouge de Face ID serait déplacé sous l’écran cette année, tandis que le projecteur de points, la caméra infrarouge et la caméra selfie resteraient visibles. Résultat : Apple pourrait réduire la taille du Dynamic Island, mais pas l’éliminer complètement.

Une évolution appelée à durer

Selon Ross Young, expert reconnu de l’industrie des écrans, ce Dynamic Island plus petit devrait perdurer au moins jusqu’en 2027. Autrement dit, l’arrivée d’un iPhone à l’écran totalement uniforme, sans aucune découpe visible, pourrait encore prendre plusieurs années.

Cette projection renforce l’idée d’une transition progressive plutôt qu’une rupture brutale dans le design frontal de l’iPhone.

Une rumeur crédible, mais à confirmer

Ice Universe s’est déjà illustré par le passé avec des fuites précises concernant les dimensions de certains iPhone, ce qui lui confère une certaine crédibilité. Son historique n’est toutefois pas irréprochable, et ces informations doivent encore être prises avec prudence.

Apple devrait lever le voile sur les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max en septembre, date à laquelle nous saurons enfin si ce Dynamic Island réduit devient une réalité.