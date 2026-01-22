Un chatbot Siri arrive avec iOS 27

Apple prévoit de transformer Siri en véritable chatbot conversationnel, capable de rivaliser avec Claude d’Anthropic, Gemini de Google et ChatGPT d’OpenAI, selon Bloomberg. À l’origine, Apple n’envisageait pas de lancer un chatbot, mais la popularité fulgurante de ces assistants conversationnels a contraint les dirigeants à revoir leur stratégie.

Un nouveau Siri pensé comme un chatbot natif

Baptisé Campos en interne, le chatbot Siri sera intégré à iOS 27, iPadOS 27 et macOS 27, en remplacement de la version actuelle de Siri. Il proposera des conversations en langage naturel comparables à celles de ChatGPT, et sera accessible via le mot-clé “Siri” ou en maintenant le bouton latéral sur iPhone et iPad.

Apple teste actuellement ce nouveau Siri sous la forme d’une application indépendante, mais il ne sera pas proposé comme une app séparée. Le chatbot sera directement intégré au système, et reposerait sur un modèle personnalisé dérivé de Gemini, la technologie d’IA de Google.

Des capacités largement étendues grâce à l’IA

Le nouveau Siri pourra rechercher des informations sur le web, générer du contenu comme des images, aider à coder, résumer des informations et analyser des fichiers importés. Il sera également capable d’exploiter les données personnelles stockées localement sur l’appareil, afin d’exécuter des tâches plus pertinentes et d’améliorer sensiblement les résultats de recherche.

Apple travaillerait aussi sur une fonctionnalité permettant au chatbot Siri d’analyser les fenêtres ouvertes et le contenu affiché à l’écran, ainsi que de modifier certains réglages et fonctionnalités du système en fonction des demandes de l’utilisateur.

Une intégration profonde dans les apps Apple

Siri sera intégré à l’ensemble des applications Apple, dont Photos, Mail, Messages, Musique et Apple TV. Il pourra analyser le contenu présent dans ces apps pour répondre aux requêtes, aussi bien à l’oral qu’à l’écrit, grâce à des interfaces vocales et textuelles.

Une mémoire volontairement limitée pour des raisons de confidentialité

Apple réfléchit encore au niveau de mémoire conversationnelle accordé à Siri. Contrairement à Claude ou ChatGPT, capables d’exploiter l’historique des échanges pour personnaliser les réponses, Apple pourrait limiter cette mémoire afin de préserver la confidentialité, un axe central de sa stratégie.

Une évolution majeure après iOS 26.4

Ce chatbot Siri constituera une évolution majeure de la version plus personnalisée de Siri attendue avec iOS 26.4. Cette mise à jour intermédiaire permettra à Apple d’introduire enfin les fonctionnalités Apple Intelligence promises dès iOS 18.

La version chatbot beaucoup plus puissante de Siri arrivera ensuite avec iOS 27, plus tard dans l’année, accompagnée des mises à jour iPadOS 27 et macOS 27.

Une présentation attendue à la WWDC

Apple prévoit de dévoiler officiellement le chatbot Siri lors de la Worldwide Developers Conference en juin, avant le lancement de la phase de test d’iOS 27.

Ce nouveau Siri sera la principale nouveauté d’iOS 27, Apple souhaitant concentrer le reste de la mise à jour sur la correction de bugs et l’amélioration globale des performances du système.