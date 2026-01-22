MacBook Pro : six nouveautés majeures attendues d’ici 2027

Apple devrait prochainement lancer de nouveaux MacBook Pro équipés des puces M5 Pro et M5 Max, mais il pourrait être judicieux de patienter, car des évolutions bien plus importantes se profilent à l’horizon.

Selon plusieurs informations concordantes, le MacBook Pro devrait bénéficier d’une refonte majeure fin 2026 ou en 2027. À ce stade, six nouvelles fonctionnalités sont évoquées, dont un écran OLED, des capacités tactiles, une Dynamic Island, des puces M6 Pro et M6 Max gravées en 2 nm, un design plus fin, et une connectivité cellulaire intégrée.

Le calendrier exact reste incertain. Apple a déjà actualisé le MacBook Pro deux fois la même année par le passé, avec les modèles M2 Pro et M2 Max lancés en janvier 2023, puis les versions M3 Pro et M3 Max en octobre de la même année. Il n’est donc pas exclu que les MacBook Pro M5 arrivent prochainement, suivis plus tard des modèles OLED. Pour l’instant, une sortie en 2027 semble néanmoins plus probable.

À noter que le MacBook Pro 14 pouces d’entrée de gamme équipé de la puce M6 ne devrait pas profiter de l’ensemble des nouveautés évoquées ci-dessous.

Apple a repensé pour la dernière fois le MacBook Pro en 2021, lors de l’arrivée des modèles M1 Pro et M1 Max.

Un écran OLED pour une qualité d’image supérieure

D’après Bloomberg et notamment Mark Gurman, les futurs MacBook Pro adopteront des écrans OLED.

Les modèles actuels utilisent des dalles LCD avec rétroéclairage mini-LED. Le passage à l’OLED permettrait d’améliorer nettement la qualité d’image, avec des couleurs plus riches, un contraste plus élevé et des noirs véritablement profonds.

Aujourd’hui déjà, tous les iPhone, Apple Watch et iPad Pro commercialisés par Apple sont équipés d’écrans OLED, à l’exception des modèles reconditionnés.

Un écran tactile sur MacBook Pro

En plus de l’OLED, le MacBook Pro pourrait devenir tactile. Cette évolution offrirait la possibilité d’interagir au doigt, en complément du clavier, de la souris ou du trackpad.

Steve Jobs s’était autrefois opposé à l’idée d’un Mac tactile, évoquant une fatigue du bras. Mais cette déclaration remonte à de nombreuses années, et Apple n’hésite pas à revoir ses positions lorsque l’usage évolue.

Une Dynamic Island à la place de l’encoche

Autre changement lié à l’écran : la disparition de l’encoche au profit d’un poinçon pour la caméra, selon Mark Gurman. Celui-ci évoque l’arrivée d’une Dynamic Island ou d’un équivalent.

À l’image de l’iPhone, la Dynamic Island permettrait d’afficher des informations contextuelles comme l’état de la batterie ou la connexion des AirPods, tout en rapprochant le MacBook Pro d’un affichage bord à bord avec des bordures plus fines.

Les puces M6 Pro et M6 Max gravées en 2 nm

Les MacBook Pro de nouvelle génération devraient logiquement embarquer les puces M6 Pro et M6 Max, fabriquées avec le procédé 2 nm de TSMC.

Cette gravure plus avancée devrait offrir des gains de performances et d’efficacité énergétique supérieurs à la moyenne, comparativement aux puces actuelles. Les M4 Pro, M4 Max et les futures M5 Pro et M5 Max reposent encore sur des procédés 3 nm.

Un design plus fin sans sacrifier les ports

Autre rumeur relayée par Bloomberg : un MacBook Pro plus fin.

Le passage à l’OLED contribuerait naturellement à cette réduction d’épaisseur, mais d’autres ajustements internes pourraient également jouer un rôle.

Pour l’instant, rien n’indique qu’Apple envisage de supprimer des ports comme HDMI, MagSafe ou le lecteur de carte SD pour parvenir à ce design plus fin, une décision qui avait été très mal accueillie par le passé.

Une connectivité cellulaire intégrée

Enfin, Apple aurait envisagé d’intégrer une connectivité cellulaire directement au MacBook Pro. Actuellement, les Mac peuvent se connecter à un réseau mobile via le partage de connexion d’un iPhone ou d’un iPad, mais une prise en charge native de la 4G ou de la 5G représenterait une avancée notable.

Si ce projet se concrétise, le MacBook Pro pourrait être équipé du modem C1X ou d’un futur modem C2, développés en interne par Apple.