L’iPhone 18 pourrait bénéficier d’un écran beaucoup plus lumineux

L’iPhone 18 devrait profiter d’un écran nettement plus lumineux, selon un leaker chinois.

Selon une publication récente sur Weibo, le leaker connu sous le nom d’Instant Digital affirme que le fournisseur chinois BOE aurait très peu de chances de produire les dalles de l’iPhone 18, en raison d’exigences de luminosité imposées par Apple jugées sans précédent. Cette information laisse entendre que l’écran de l’iPhone 18 marquerait un bond significatif en matière de luminosité.

Une progression continue de la luminosité des écrans iPhone

Pour rappel, les iPhone 13 et iPhone 14 affichaient une luminosité maximale typique de 800 nits, avec un pic HDR à 1 200 nits. À partir de l’iPhone 15, et sur les iPhone 16 et iPhone 17, Apple a relevé ces valeurs à 1 000 nits en luminosité maximale standard et 1 600 nits en HDR.

L’iPhone 17 a également franchi un cap supplémentaire en extérieur, avec une luminosité maximale passant de 2 000 à 3 000 nits en plein soleil. L’iPhone 18 pourrait donc aller encore plus loin.

Des difficultés persistantes chez BOE

Plus tôt dans la journée, le média coréen The Elec indiquait également que BOE rencontre à nouveau des difficultés dans la production de dalles OLED pour l’iPhone, ce qui aurait conduit Apple à transférer plusieurs millions de commandes vers Samsung Display. Ces problèmes viendraient renforcer l’idée que les exigences techniques de l’iPhone 18 sont particulièrement élevées.

Un lancement prévu début 2027

L’iPhone 18 est attendu début 2027. Il devrait embarquer la puce A20, le modem C2 conçu par Apple, ainsi qu’une version simplifiée du bouton Camera Control.