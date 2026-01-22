iPhone 17e : à quoi s’attendre en 2026 ?

Le lancement du prochain iPhone d’Apple semble imminent, avec l’arrivée attendue de l’iPhone 17e dans les prochaines semaines. Successeur de l’iPhone 16e lancé en février 2025, l’iPhone 17e pourrait apporter plusieurs améliorations bienvenues, tout en restant positionné comme un modèle plus abordable.

Un design très proche de l’iPhone 16e

L’iPhone 17e devrait reprendre l’essentiel du design de l’iPhone 16e, avec un écran de 6,1 pouces, un unique capteur photo à l’arrière, et des coloris noir et blanc.

Le changement le plus notable concernerait toutefois la face avant. Apple pourrait remplacer l’encoche par une Dynamic Island, ce qui donnerait à l’iPhone 17e une apparence nettement plus moderne.

Un écran sans évolution majeure

L’iPhone 17e devrait utiliser la même dalle que l’iPhone 16e, ce qui implique un taux de rafraîchissement limité à 60 Hz. Si Apple a généralisé le 120 Hz ProMotion sur l’iPhone 17 en 2025, cette technologie ne serait pas réservée au modèle 17e, plus accessible.

L’écran ne devrait pas non plus proposer l’affichage دائم (always-on), cette fonctionnalité nécessitant une dalle OLED capable de descendre à 1 nit de luminosité, réservée aux modèles plus haut de gamme. La luminosité et le HDR resteraient également en retrait par rapport aux iPhone les plus premium.

En revanche, Apple pourrait légèrement réduire les bordures, permettant d’augmenter la surface d’affichage visible à diagonale égale.

La Dynamic Island, possible mais pas garantie

L’iPhone 16e utilise encore l’encoche classique, désormais absente des iPhone les plus récents. Selon plusieurs rumeurs, l’iPhone 17e pourrait enfin adopter la Dynamic Island, une évolution importante sur le plan visuel.

La Dynamic Island est une découpe en forme de pilule intégrée à l’interface, qui accueille les capteurs TrueDepth et la caméra frontale. Contrairement à l’encoche, elle est dynamique et interactive, affichant itinéraires de navigation, minuteurs, appels en cours, activités en direct, indicateurs de confidentialité, connexions d’accessoires ou encore transferts AirDrop.

Elle permet aussi d’accéder rapidement à certaines fonctions d’applications par simple appui, ce qui la rend bien plus utile que l’ancienne encoche.

Cependant, une rumeur contradictoire indique que l’iPhone 17e pourrait conserver l’encoche, ce qui signifie que la présence de la Dynamic Island n’est pas encore totalement assurée.

Une puce A19 légèrement bridée

L’iPhone 17e devrait embarquer la puce A19, introduite avec l’iPhone 17. Gravée en 3 nm via le procédé N3P, elle offrirait un gain de performances de 5 à 10 % par rapport à l’A18.

Apple pourrait toutefois utiliser une version légèrement sous-cadencée de l’A19, comme cela avait été le cas pour l’iPhone 16e. Celui-ci disposait par exemple d’un GPU à 4 cœurs au lieu de 5, et un compromis similaire pourrait être appliqué sur l’iPhone 17e.

Malgré cela, l’A19 apporte des améliorations notables au niveau du moteur d’affichage, du processeur de signal d’image et du Neural Engine, avec des accélérateurs neuronaux intégrés à chaque cœur GPU pour de meilleures performances en intelligence artificielle.

Côté mémoire, l’iPhone 17e devrait rester à 8 Go de RAM, quand les autres modèles de la gamme atteignent désormais 12 Go.

Le retour très attendu de MagSafe

L’iPhone 16e ne dispose pas de l’anneau magnétique MagSafe, ce qui limite fortement sa compatibilité avec les accessoires et sa recharge sans fil. L’iPhone 17e pourrait enfin corriger ce point, avec la prise en charge de la recharge magnétique MagSafe.

Cette évolution serait majeure. MagSafe permet non seulement d’utiliser tout un écosystème d’accessoires, mais aussi d’augmenter la puissance de recharge sans fil, passant de 7,5 W à au moins 15 W. Les iPhone 17 actuels montent même jusqu’à 25 W via MagSafe, tandis que l’iPhone Air est limité à 20 W.

Une partie photo sans surprise

Côté photo, aucune évolution majeure n’est attendue. L’iPhone 17e conserverait un unique capteur grand-angle de 48 mégapixels à l’arrière.

À l’avant, alors que les iPhone 17 ont bénéficié d’une caméra Center Stage de 18 mégapixels, l’iPhone 17e devrait rester sur un capteur frontal de 12 mégapixels, identique à celui de l’iPhone 16e.

Aucune information ne confirme l’arrivée du bouton Camera Control sur ce modèle.

Un nouveau modem Apple plus performant

L’iPhone 17e devrait intégrer le modem C1X conçu par Apple, déjà introduit avec l’iPhone Air. Ce modem serait jusqu’à deux fois plus rapide que le C1, tout en étant nettement plus économe en énergie que les solutions de Qualcomm.

Il s’agirait donc d’un vrai progrès en matière de connectivité et d’autonomie.

Pas de puce réseau N1

Afin de contenir les coûts, l’iPhone 17e ne devrait pas intégrer la puce réseau N1, dédiée au Wi-Fi et au Bluetooth, pourtant présente sur les autres modèles de la gamme iPhone 17. Cette absence permettrait à Apple de maintenir un positionnement tarifaire plus agressif.

Prix et date de sortie attendue

L’iPhone 16e est actuellement proposé à partir de 599 dollars, et aucune hausse de prix n’est attendue pour l’iPhone 17e.

Concernant le lancement, Apple viserait le premier semestre 2026, avec une fenêtre probable en février. L’iPhone 16e avait été annoncé par simple communiqué le 19 février 2025, sans événement dédié.

Une sortie en mars ou avril reste néanmoins possible, période durant laquelle Apple prévoit également le déploiement d’iOS 26.4, incluant une nouvelle version de Siri et plusieurs produits pour la maison.