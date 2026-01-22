Apple fera-t-elle payer son chatbot Siri ?

Apple travaillerait actuellement sur un chatbot Siri capable de rivaliser avec Claude, Gemini et ChatGPT, avec une présentation attendue d’ici moins de six mois, lors de la WWDC, au moment du dévoilement d’iOS 27. Bloomberg a partagé de nouveaux détails à ce sujet, mais une question majeure reste en suspens : quel sera le prix de ce service ?

Contrairement à Anthropic, Google ou OpenAI, qui proposent tous une version gratuite mais fortement limitée de leurs chatbots, Apple envisagerait une intégration profonde du chatbot Siri dans iOS, iPadOS et macOS, plutôt qu’une application indépendante. Un chatbot Siri présent sur des milliards d’appareils représenterait un coût d’exploitation considérable, tout en posant un dilemme stratégique : Siri a toujours été gratuit, et les utilisateurs pourraient difficilement accepter de payer pour une fonctionnalité historiquement incluse dans l’écosystème Apple.

Ce que pourra faire le chatbot Siri

Selon Bloomberg, le chatbot Siri pourra rechercher des informations sur le web, générer du contenu, créer des images, résumer des données et analyser des fichiers importés. Il sera également capable de contrôler les appareils Apple, d’exploiter les données personnelles stockées localement et d’utiliser les informations affichées à l’écran pour accomplir des tâches.

En pratique, cela correspond aux capacités des chatbots existants comme ChatGPT, avec un avantage clé : une intégration native dans l’ensemble des applications Apple.

Un chatbot Siri entièrement local ?

Certaines actions pourraient être réalisées directement sur l’appareil grâce aux puces A-series et M-series, mais Apple s’appuie sur un modèle d’IA personnalisé développé avec l’équipe Google Gemini. Toujours selon Bloomberg, ce modèle serait proche de Gemini 3, dont la version complète ne peut pas fonctionner localement, même sur un Mac haut de gamme.

Apple aura donc besoin d’une infrastructure serveur massive pour faire fonctionner le chatbot Siri. Bien que la firme ait développé ses propres serveurs de Private Cloud Compute, ceux-ci seraient insuffisants pour une telle charge. Bloomberg indique même qu’Apple envisagerait d’exécuter le chatbot sur les serveurs de Google, un service évidemment payant.

Le coût du calcul et de l’infrastructure

Qu’il s’agisse de ses propres serveurs ou de l’infrastructure Tensor de Google, chaque requête Siri et chaque image générée représente un coût réel pour Apple.

OpenAI, par exemple, n’est toujours pas rentable et dépense des milliards de dollars par an uniquement pour l’inférence. L’entreprise s’est engagée sur 1 400 milliards de dollars d’investissements en infrastructures, un montant colossal. Google, de son côté, a dépensé 85 milliards de dollars en 2025 pour soutenir la demande liée à l’IA. En août, Google révélait qu’une requête textuelle Gemini consomme en moyenne 0,24 Wh, ce qui représente des centaines de millions de dollars par an en électricité, à grande échelle.

Le modèle tarifaire de Gemini comme référence

Google a déjà intégré Gemini à Android et aux smartphones Pixel avec un modèle à deux niveaux que Apple pourrait reprendre.

Une version gratuite de Gemini permet de répondre à des questions, résumer du texte et contrôler des applications. En revanche, Gemini Advanced, facturé environ 20 dollars par mois, donne accès à des capacités avancées comme un raisonnement plus poussé, un contexte étendu et des performances accrues en programmation.

Apple pourrait adopter une approche similaire, avec une version de base de Siri accessible à tous, et des fonctionnalités avancées réservées à un abonnement, à l’image du modèle iCloud (5 Go gratuits, puis abonnement payant).

Une gratuité temporaire pour séduire le marché ?

Apple pourrait aussi choisir de rendre le chatbot Siri gratuit au lancement, afin d’attirer les utilisateurs actuellement abonnés à ChatGPT, Claude ou Gemini. Ces services sont tous facturés autour de 20 dollars par mois, et absorber temporairement les coûts permettrait à Apple de s’imposer rapidement comme un acteur central de l’IA.

Pour l’instant, Apple Intelligence est entièrement gratuit, y compris pour la génération d’images via Image Playground, même si certaines capacités restent limitées et partiellement exécutées en local.

Un prix aligné sur le marché ?

Apple pourrait néanmoins ne pas être en mesure d’absorber durablement ces coûts, ce qui impliquerait une offre payante dès le lancement. Dans ce cas, la tarification serait probablement alignée sur les standards actuels du marché, autour de 20 dollars par mois.

Aujourd’hui, les principaux services IA premium sont proposés à des tarifs très similaires : ChatGPT Plus, Copilot Pro, Gemini Advanced, Claude Pro ou encore Perplexity Pro se situent tous autour de 20 dollars mensuels, un seuil dont la viabilité à long terme reste néanmoins débattue.

Quel avenir pour l’intégration ChatGPT dans Siri ?

Actuellement, Apple collabore avec OpenAI pour transmettre certaines requêtes complexes à ChatGPT, sans rémunération directe. Cette intégration offre à OpenAI une visibilité massive auprès des utilisateurs Apple.

Avec l’arrivée du chatbot Siri, cette intégration pourrait disparaître. Un tel choix pourrait également avoir des implications juridiques, notamment dans le cadre du litige impliquant Elon Musk, dont la société xAI accuse Apple et OpenAI de favoriser ChatGPT au détriment d’autres IA comme Grok.

Si Apple remplace ChatGPT par son propre chatbot, cela s’inscrirait dans une logique similaire à Google intégrant Gemini sur Android ou Meta limitant ses lunettes connectées à Meta AI.

Calendrier de lancement

De nouvelles informations devraient émerger dans les prochains mois. Apple prévoit de présenter le chatbot Siri dans iOS 27, iPadOS 27 et macOS 27, dont les premières versions seront dévoilées en juin lors de la WWDC.