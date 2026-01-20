RAM sur l’iPhone 18 Pro : ce que disent les rumeurs

Alors que l’iPhone 18 Pro et l’iPhone 18 Pro Max sont encore attendus dans environ huit mois, plusieurs sources se sont déjà exprimées sur la quantité de mémoire vive que ces modèles embarqueront.

12 Go de RAM pour toute la gamme haut de gamme

Dans un billet publié l’an dernier, l’analyste spécialisé dans la chaîne d’approvisionnement d’Apple Ming-Chi Kuo indiquait que tous les nouveaux iPhone lancés plus tard cette année seraient équipés de 12 Go de RAM. Cela inclurait l’iPhone 18 Pro, l’iPhone 18 Pro Max ainsi que l’iPhone Fold, et confirmerait la continuité avec les 12 Go de RAM déjà présents sur les iPhone 17 Pro.

Dans une note de recherche plus récente, obtenue par MacRumors, l’analyste Jeff Pu va dans le même sens. Selon lui, les iPhone 18 Pro et l’iPhone Fold disposeront bien de 12 Go de RAM LPDDR5.

Même l’iPhone 18 standard concerné ?

Autre point intéressant, certaines rumeurs évoquent 12 Go de RAM également pour l’iPhone 18 standard. Ce serait une évolution notable par rapport aux 8 Go de RAM de l’iPhone 17, et un signe supplémentaire de la montée en puissance des besoins matériels liés à Apple Intelligence.

Pour rappel, voici la configuration mémoire des modèles actuels :

L’iPhone 17 dispose de 8 Go de RAM, tandis que les iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max et iPhone Air embarquent tous 12 Go de RAM.

Du côté de la prochaine génération, l’iPhone 18, l’iPhone 18 Pro, l’iPhone 18 Pro Max et l’iPhone Fold seraient tous équipés de 12 Go de RAM, selon les informations disponibles à ce stade.

Une nouvelle architecture mémoire avec la puce A20 Pro

Au-delà de la quantité de mémoire, l’architecture elle-même évoluerait sur l’iPhone 18 Pro. La RAM serait intégrée directement sur la même plaquette que le CPU, le GPU et le Neural Engine de la puce A20 Pro, plutôt que placée à côté et reliée par un interposeur en silicium.

Cette approche pourrait améliorer à la fois les performances et l’efficacité énergétique de la mémoire, en particulier pour les tâches liées à Apple Intelligence.

Calendrier de lancement

Apple devrait présenter l’iPhone 18 Pro et l’iPhone 18 Pro Max en septembre. En revanche, l’iPhone 18 standard ne serait pas annoncé avant mars 2027, dans le cadre de la nouvelle stratégie de lancement en deux temps évoquée par plusieurs sources.