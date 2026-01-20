Fuite iPhone 18 Pro : Dynamic Island plus petite, pas de caméra dans le coin supérieur gauche ?

Ces derniers mois, les rumeurs autour du design de la façade de l’iPhone 18 Pro ont été contradictoires. Certaines fuites de la chaîne d’approvisionnement évoquaient Face ID sous l’écran, tandis que d’autres parlaient d’une caméra frontale en poinçon dans le coin supérieur gauche, avec des interrogations persistantes sur l’avenir de la Dynamic Island, censée rétrécir, se déplacer ou disparaître complètement.

Aujourd’hui, le leaker basé sur Weibo Instant Digital partage de nouveaux détails accompagnés d’images, qui semblent clarifier la situation.

Un module Face ID repensé mais toujours centré

L’image diffusée montre un assemblage supposé des capteurs Face ID, composé de trois modules distincts montés sur une seule nappe flexible : un illuminateur infrarouge à gauche, ainsi qu’un projecteur de points et une caméra infrarouge placés côte à côte, plus au centre.

Ce point est crucial. Cette configuration suggère que l’illuminateur infrarouge, plus compact et optiquement plus simple, serait le seul composant Face ID placé sous l’écran, dans la zone supérieure gauche. En revanche, le projecteur de points et la caméra infrarouge resteraient centrés, intégrés dans une Dynamic Island plus petite, qui continuerait également d’accueillir la caméra frontale.

Une réponse directe aux précédentes rumeurs

Le mois dernier, The Information affirmait que la caméra frontale serait déplacée dans le coin supérieur gauche de l’écran sur les modèles iPhone 18 Pro, ce qui aurait entraîné la suppression complète de la découpe en forme de pilule. Instant Digital semble aujourd’hui contredire cette interprétation.

Selon le leaker, des rapports initiaux en provenance de Chine et de Corée concernant le déplacement potentiel d’un composant infrarouge ont été mal traduits dans certaines publications anglophones. Cette erreur aurait transformé un changement interne mineur en refonte externe majeure, en confondant différents éléments du système Face ID et en ignorant la manière dont Apple fait généralement évoluer l’agencement de ses capteurs frontaux.

Une Dynamic Island plus petite, mais toujours présente

En résumé, les rumeurs évoquant une caméra frontale visible dans le coin supérieur gauche sur les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max semblent désormais infondées. Le seul changement apparent suggéré par cette fuite serait une Dynamic Island plus compacte et toujours centrée, rendue possible par le déplacement de l’illuminateur infrarouge hors de la découpe et sous l’écran.

Apple devrait dévoiler les iPhone 18 Pro en septembre. Sauf nouveau retournement de situation, cette fuite offre désormais une vision plus cohérente de l’apparence attendue de l’écran avant.