AirPods Pro 3 : une version haut de gamme attendue cette année

Apple prévoirait de lancer une version haut de gamme supplémentaire des AirPods Pro 3 cette année, qui viendrait s’ajouter au modèle actuel dans la gamme, selon plusieurs sources.

Une stratégie inhabituelle pour les AirPods Pro

En septembre 2025, l’analyste de la chaîne d’approvisionnement Ming-Chi Kuo indiquait qu’Apple préparait un successeur des AirPods Pro 3 pour 2026. Une annonce surprenante, car Apple attend généralement environ trois ans avant d’apporter des évolutions matérielles majeures à ses AirPods.

Les AirPods Pro 2 ont été dévoilés lors de l’événement iPhone de septembre 2022, puis légèrement mis à jour en septembre 2023 avec un boîtier de charge USB-C et quelques ajustements mineurs. En dehors de ces changements, Apple a historiquement conservé un cycle de renouvellement plus long pour l’ensemble de sa gamme AirPods.

Une caméra infrarouge au cœur des nouveautés

Selon Ming-Chi Kuo, les AirPods Pro attendus en 2026 intégreraient une évolution matérielle plus marquée, avec notamment au moins une petite caméra infrarouge. L’analyste avait déjà expliqué que des AirPods équipés de capteurs infrarouges pourraient reconnaître les gestes de la main et offrir une expérience audio spatiale améliorée, en particulier avec le casque Apple Vision Pro.

Un modèle premium aux côtés des AirPods Pro 3

Le leaker chinois connu sous le nom d’Instant Digital a ensuite confirmé cette rumeur en apportant des précisions importantes. Selon lui, il ne s’agirait pas d’une nouvelle génération, mais d’une variante plus chère et plus haut de gamme des AirPods Pro 3, lancés en 2025. Les deux modèles seraient donc commercialisés en parallèle.

Cette stratégie ne serait pas inédite chez Apple. La marque propose déjà deux versions des AirPods 4, à 129 dollars et 179 dollars, ce qui rend l’hypothèse tout à fait crédible.

Un positionnement tarifaire intermédiaire

Actuellement, la gamme AirPods comprend des produits à 129, 179, 249 et 549 dollars. L’arrivée d’un modèle supplémentaire entre les AirPods Pro 3 à 249 dollars et les AirPods Max à 549 dollars paraît logique, d’autant plus que le marché des écouteurs Bluetooth haut de gamme s’est fortement développé avec des acteurs comme Bang & Olufsen, Bowers & Wilkins ou Bose.

Comme l’indiquait Ming-Chi Kuo, Instant Digital estime que la principale différence reposerait sur l’intégration d’une caméra infrarouge dédiée aux contrôles gestuels. Apple pourrait même supprimer les capteurs de pression sur ce modèle premium pour miser entièrement sur les gestes.

Une nouvelle puce audio en préparation

L’intégration de la puce H3 est également évoquée. D’après Bloomberg et son journaliste Mark Gurman, la prochaine génération de puce audio est actuellement en développement. Les AirPods Pro 3 lancés l’an dernier utilisaient toujours la puce H2, déjà présente sur le modèle précédent sorti en 2022.

Une annonce attendue au second semestre

Le calendrier exact reste incertain, mais Apple annonce généralement ses nouveaux AirPods durant la seconde moitié de l’année. Les AirPods originaux, les AirPods Pro 2 et leur révision USB-C, les AirPods 4 et les AirPods Pro 3 ont tous été présentés lors de l’événement iPhone annuel de septembre.