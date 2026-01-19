Netflix va diffuser les films de Sony en streaming à l’international

Netflix et Sony Pictures Entertainment ont officialisé un accord mondial de licence Pay-1 estimé à plus de 7 milliards de dollars. Ce partenariat stratégique assure à Netflix l’exclusivité de diffusion des films Sony après leur passage en salles et en vidéo à la demande. Le contrat couvre la période 2026-2032 et permet à la plateforme de sécuriser en amont une partie des futures productions majeures du studio.

Parmi les titres concernés figurent plusieurs projets très attendus, comme Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, l’adaptation live-action de The Legend of Zelda produite par Nintendo, ainsi que la série de quatre films consacrés aux Beatles réalisée par Sam Mendes. D’autres œuvres, dont The Nightingale avec Dakota et Elle Fanning, viendront également enrichir le catalogue de Netflix.

A partir de fin 2026

La mise en place de cette exclusivité se fera de manière progressive à partir de la fin 2026, en fonction de la libération des droits sur chaque territoire. La couverture mondiale complète est attendue pour début 2029. L’accord inclut aussi l’accès à une sélection de films plus anciens du catalogue Sony, dont la valeur aurait augmenté de 40 % par rapport au précédent contrat.

Alors que Sony était pressenti pour se rapprocher d’Amazon Prime Video, le studio a finalement choisi de renforcer son alliance avec Netflix, dans la continuité de l’accord américain signé en 2022. Ce modèle permet à Sony, qui ne dispose pas de plateforme de streaming généraliste, de maximiser la valeur de ses productions.

Pour Netflix, cet accord renforce son portefeuille de contenus premium dans un contexte de forte concentration du secteur et consolide sa position face aux enjeux réglementaires et concurrentiels à venir.