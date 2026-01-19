Meta prévoit de doubler voire tripler les ventes de ses lunettes connectées en 2026

Meta confirme, en filigrane, son ambition de faire des lunettes connectées un axe central de sa stratégie matérielle. Selon plusieurs informations issues de sources industrielles, le groupe américain envisagerait une hausse très significative des capacités de production de ses smartglasses conçues avec EssilorLuxottica, afin d’accompagner une demande en forte croissance.

Meta aurait proposé de porter la capacité annuelle à environ 20 millions de paires d’ici la fin de l’année 2026. Une hypothèse encore plus ambitieuse est également étudiée : si la dynamique commerciale se maintient, la production pourrait dépasser les 30 millions d’unités par an. Les échanges entre Meta et EssilorLuxottica sont toujours en cours, laissant ouverte la possibilité de plusieurs scénarios. Pour mémoire, le groupe franco-italien visait initialement 10 millions d’unités annuelles à l’horizon 2026, un objectif déjà très élevé comparé aux quelque 2 millions de lunettes Ray-Ban Meta écoulées depuis 2023.

Une stratégie recentrée sur l’IA et les lunettes

La gamme actuelle s’articule autour de deux segments principaux. D’un côté, des lunettes axées sur l’audio et l’intelligence artificielle, commercialisées sous des marques comme Ray-Ban ou Oakley. De l’autre, les Meta Ray-Ban Display, équipées d’un écran couleur discret intégré dans le verre droit.

Cette accélération intervient alors que Meta a récemment suspendu le déploiement international de ses modèles à écran, invoquant une demande supérieure aux prévisions et des contraintes de stock. En parallèle, le groupe aurait réduit les effectifs de Reality Labs, illustrant un recentrage stratégique vers l’IA embarquée et les lunettes connectées, au détriment des projets plus larges liés à la réalité virtuelle et au métavers.