iPhone 18 Pro : la Dynamic Island en haut à gauche de l’écran ?

Les modèles iPhone 18 Pro devraient intégrer un poinçon pour la caméra frontale placé dans le coin supérieur gauche de l’écran, accompagné d’un nouveau système Face ID sous l’écran. Cette évolution entraînerait également le déplacement de la Dynamic Island vers ce même coin, selon une récente vidéo publiée par Jon Prosser de Front Page Tech.

Introduite avec l’iPhone 14 Pro, la Dynamic Island est cette zone interactive en forme de pilule, centrée en haut de l’écran, qui s’agrandit ou se contracte pour afficher les activités en cours, tout en masquant la caméra frontale et les capteurs Face ID.

Une Dynamic Island repositionnée avec Face ID sous l’écran

Selon Jon Prosser, le nouveau Face ID sous l’écran serait positionné à côté d’un poinçon pour la caméra frontale situé en haut à gauche, ce qui rendrait inutile le centrage actuel de la Dynamic Island.

Dans ce scénario, la Dynamic Island se déplacerait elle aussi dans le coin supérieur gauche, à l’emplacement actuellement occupé par l’heure sur les iPhone. Elle pourrait ensuite s’étendre temporairement depuis ce coin pour couvrir la partie supérieure de l’écran, tout en conservant son fonctionnement actuel.

Des rumeurs encore contradictoires

Plusieurs sources évoquent depuis des mois l’arrivée du Face ID sous l’écran sur l’iPhone 18 Pro et l’iPhone 18 Pro Max, avec le matériel TrueDepth dissimulé derrière la dalle. En revanche, les informations divergent encore quant à son positionnement exact et à l’avenir de la Dynamic Island.

Des avis divergents chez les analystes et les médias

Récemment, Wayne Ma de The Information indiquait que l’adoption du Face ID sous l’écran par Apple permettrait d’éliminer l’ovale noir disgracieux présent en haut de l’écran depuis 2022, avec un simple poinçon pour la caméra selfie placé en haut à gauche.

De son côté, l’analyste écran Ross Young estime que le Face ID sous l’écran est plausible, mais pense qu’une Dynamic Island plus petite resterait présente. Cette analyse est partagée par Mark Gurman de Bloomberg, qui évoque une Dynamic Island affinée plutôt que totalement supprimée.

À l’inverse, le leaker chinois Instant Digital affirme qu’il y aurait une Dynamic Island réduite, mais ni Face ID sous l’écran ni caméra sous la dalle cette année.

Une hypothèse encore spéculative

Il reste difficile de savoir si l’affirmation de Jon Prosser repose sur de nouvelles informations ou sur une extrapolation logique des rumeurs existantes. Une autre interprétation possible serait que le poinçon en haut à gauche concerne uniquement la caméra, tandis que le Face ID sous l’écran aurait été déplacé hors de la Dynamic Island, permettant à celle-ci de rester centrée mais en version plus compacte.

D’autres rumeurs reprises sans nouveauté majeure

Certains éléments laissent penser que Prosser spécule davantage qu’il ne révèle, sa vidéo reprenant aussi plusieurs rumeurs déjà connues sur l’iPhone 18 Pro, comme de nouveaux coloris bordeaux, marron et violet, un système de caméra à ouverture variable, un bouton Camera Control simplifié, la puce A20 Pro, le modem C2 conçu par Apple et une connexion internet 5G par satellite complète.

Apple devrait lever le voile en septembre, lors de la présentation des iPhone 18 Pro, aux côtés d’un iPhone pliable très attendu, dans le cadre d’un nouveau cycle de lancement scindé, le modèle standard iPhone 18 et l’iPhone 18e étant attendus au printemps suivant.

Note : en juillet, Apple a poursuivi Jon Prosser et son associé Michael Ramacciotti, les accusant d’avoir obtenu et divulgué des informations confidentielles sur des versions non publiées d’iOS via l’accès à un appareil de développement appartenant à un ancien ingénieur Apple. Après un premier défaut de réponse, Apple a obtenu un jugement par défaut, réclamant des dommages et une injonction visant à stopper toute fuite. Prosser a ensuite indiqué être en discussion avec Apple, laissant entendre que le dossier reste actif, sans pour autant l’empêcher de continuer à publier des vidéos sur les rumeurs Apple.