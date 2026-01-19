ChatGPT Translate : OpenAI lance son concurrent de Google Traduction

OpenAI a lancé discrètement ChatGPT Translate, un nouveau service de traduction en ligne basé sur l’intelligence artificielle, destiné à concurrencer Google Traduction, DeepL et les autres acteurs du secteur. Aucune annonce officielle n’a encore été faite, mais l’outil est déjà accessible au public.

L’interface se veut volontairement simple. L’utilisateur saisit son texte dans un champ situé à gauche de l’écran, tandis que la traduction s’affiche à droite dans la langue choisie. Au total, 28 langues sont proposées. Un détail intrigue toutefois : le français apparaît deux fois dans la liste, sans distinction claire, contrairement au portugais qui différencie explicitement le Brésil et le Portugal.

Temps de réponse plus long

Par rapport à ses concurrents directs, ChatGPT Translate se distingue par un temps de réponse plus long. Là où Google Traduction et DeepL fournissent un résultat quasi instantané, l’outil d’OpenAI met plusieurs secondes à générer la traduction, suggérant une phase de déploiement ou de test encore en cours.

Le service propose également plusieurs options de style, comme un rendu naturel, formel, simplifié ou académique. En pratique, ces choix redirigent vers ChatGPT avec un prompt prérempli, plutôt que d’agir directement dans l’outil de traduction lui-même.

ChatGPT Translate prend en charge le texte, mais aussi les images et la voix, même si ces fonctionnalités ne sont pas encore accessibles à tous. Pour l’instant, la majorité des utilisateurs se limite à la traduction écrite.

« ChatGPT comprend le ton, les expressions idiomatiques et le contexte. Demandez une formulation formelle, familière ou régionale pour que vos propos sonnent justes et naturels selon la situation », explique OpenAI. Le service est gratuit et accessible en ligne.