Amazon (AWS) lance son cloud souverain pour l’Europe

Amazon Web Services a officialisé, le 15 janvier 2026, le lancement en disponibilité générale de l’AWS European Sovereign Cloud. Cette nouvelle infrastructure cloud a été pensée pour répondre aux exigences les plus strictes en matière de souveraineté numérique au sein de l’Union européenne, notamment pour les gouvernements et les secteurs fortement régulés. Le projet s’accompagne d’un investissement de 7,8 milliards d’euros en Allemagne, avec des extensions prévues en Belgique, aux Pays-Bas et au Portugal.

L’AWS European Sovereign Cloud repose sur une architecture totalement isolée des autres régions mondiales d’AWS. Elle est exploitée exclusivement par des résidents de l’Union européenne et ne dépend d’aucune ressource critique située hors du territoire communautaire.

Conçue pour fonctionner de manière autonome, elle peut continuer à opérer même en cas de rupture des communications internationales, les équipes locales disposant d’un accès direct aux éléments nécessaires à la maintenance des services.

Structure en Allemagne

La gouvernance est assurée par une structure dédiée basée en Allemagne, appuyée par un comité consultatif indépendant chargé de veiller au respect des principes de souveraineté. Sur le plan technique, AWS s’appuie sur son système Nitro afin de garantir que personne, y compris les employés d’Amazon, ne puisse accéder aux données des clients. Les métadonnées, identités et informations de facturation restent intégralement stockées en Europe.

Plus de 90 services sont proposés dès le lancement, couvrant le calcul, le stockage et l’intelligence artificielle. Pour élargir son empreinte, AWS prévoit le déploiement de Local Zones souveraines dans plusieurs pays européens, avec le soutien de partenaires industriels et technologiques majeurs.