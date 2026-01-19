Amazon annonce la fermeture définitive de son MMORPG New World: Aeternum en 2027

Amazon Games a officialisé la fin programmée de New World: Aeternum, son MMORPG lancé en 2021. Le studio annonce que le jeu n’est désormais plus commercialisé, tandis que les serveurs resteront ouverts jusqu’au 31 janvier 2027. Les joueurs disposent donc encore de plus d’un an pour parcourir l’univers d’Aeternum avant la fermeture définitive.

Pour accompagner cette phase finale, Amazon confirme que la saison Nighthaven constituera la dernière mise à jour majeure du jeu. Elle restera active jusqu’à l’arrêt des serveurs. Les utilisateurs ayant déjà acheté New World pourront continuer à le télécharger et à y jouer sans aucune limitation, avec l’ensemble des contenus existants accessibles jusqu’au bout.

Sortie progressive

Le studio précise également le calendrier concernant les achats en jeu. À compter du 20 juillet 2026, il ne sera plus possible d’acheter des devises virtuelles, notamment les Marks of Fortune. Les soldes déjà détenus pourront toutefois être utilisés normalement, sans possibilité de remboursement pour les transactions passées.

Cette sortie progressive marque la fin d’un projet ambitieux qui, malgré un lancement remarqué, n’a pas su s’imposer durablement dans un marché du MMO particulièrement concurrentiel. Amazon Games indique vouloir capitaliser sur cette expérience pour améliorer ses futures productions. D’ici début 2027, les joueurs les plus fidèles pourront ainsi faire leurs adieux à New World avant sa mise hors ligne définitive.