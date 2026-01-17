OpenAI lance ChatGPT Go à 8$ par mois et prépare l’arrivée de la publicité

OpenAI a annoncé le lancement mondial de ChatGPT Go, une nouvelle formule d’abonnement plus abordable, proposée aux États-Unis au prix de 8 dollars par mois.

Cette nouvelle offre vise à élargir l’accès aux fonctionnalités avancées de ChatGPT, tout en conservant une option gratuite pour les utilisateurs occasionnels.

Un accès étendu au modèle GPT-5.2 Instant

Avec ChatGPT Go, les abonnés bénéficient d’un accès élargi au modèle GPT-5.2 Instant, incluant dix fois plus de messages, d’envois de fichiers et de générations d’images que la version gratuite.

L’abonnement propose également une mémoire plus longue, permettant à ChatGPT de retenir davantage d’informations personnelles sur une période étendue, afin d’améliorer la continuité des échanges.

À l’échelle mondiale, ChatGPT est désormais décliné en trois niveaux d’abonnement :

ChatGPT Go à 8 dollars par mois

ChatGPT Plus à 20 dollars par mois

ChatGPT Pro à 200 dollars par mois

Le modèle le plus avancé, GPT-5.2 Thinking, reste réservé aux abonnés ChatGPT Plus et ChatGPT Pro, pour les usages nécessitant un raisonnement approfondi.

La publicité bientôt testée sur les offres gratuites et Go

OpenAI a également confirmé qu’il commencera à tester des publicités dans les versions gratuite et ChatGPT Go, auprès d’utilisateurs adultes connectés aux États-Unis, dans les prochaines semaines.

Les abonnements ChatGPT Plus et ChatGPT Pro resteront sans publicité, tout comme les offres ChatGPT Business et ChatGPT Enterprise.

Dans un premier temps, les annonces apparaîtront en bas des réponses, uniquement lorsqu’un produit ou service sponsorisé est pertinent par rapport à la conversation en cours. Elles seront clairement identifiées, séparées du contenu principal, et pourront être ignorées. Les utilisateurs auront également accès à des informations expliquant pourquoi une publicité spécifique leur est affichée.

Confidentialité et limites strictes sur les annonces

OpenAI insiste sur le fait que les publicités n’influenceront jamais les réponses générées par ChatGPT. Les conversations resteront privées, aucune donnée utilisateur ne sera vendue aux annonceurs, et il existera toujours au moins une formule payante sans publicité.

Par ailleurs, aucune publicité ne pourra apparaître dans les conversations liées à des sujets sensibles ou réglementés, comme la santé, la santé mentale ou la politique.

« Les publicités soutiennent notre engagement à rendre l’IA accessible à tous, en nous aidant à maintenir ChatGPT à des niveaux de prix gratuits et abordables », explique OpenAI.

« Nous tirerons des enseignements des retours utilisateurs et ferons évoluer l’affichage des publicités, mais notre priorité restera toujours les utilisateurs et la confiance », ajoute l’entreprise.