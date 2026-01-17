iOS 26.4 ajoutera ces neuf emoji à l’iPhone

L’an dernier, le Unicode Consortium a dévoilé un aperçu des nouveaux emoji qui devraient arriver sur iPhone avec iOS 26.4, dont le déploiement est attendu entre mars et avril.
Neuf nouveaux emoji en préparation
La mise à jour introduira neuf nouveaux emoji, qui seront directement intégrés au clavier emoji d’iOS :
- Trombone
- Coffre au trésor
- Visage déformé
- Créature poilue (aussi appelée Bigfoot ou Sasquatch)
- Nuage de bagarre
- Trognon de pomme
- Orque
- Danseurs de ballet
- Glissement de terrain
Parmi eux, le visage déformé est déjà bien connu sur certains services de messagerie, notamment sur Discord, où il est largement utilisé. Il s’agit d’une version volontairement déformée de l’emoji visage gêné, très appréciée pour son côté expressif.
Un calendrier désormais bien rodé
Apple a pris l’habitude d’ajouter de nouveaux emoji au printemps. Les précédentes mises à jour iOS 18.4, iOS 17.4, iOS 16.4 et iOS 15.4 avaient déjà suivi ce même calendrier, rendant l’arrivée de ces nouveautés assez prévisible d’une année sur l’autre.
Genmoji complète l’offre sur les modèles récents
Sur les iPhone 15 Pro et modèles plus récents, une fonctionnalité d’Apple Intelligence appelée Genmoji permet déjà de créer ses propres emoji ou de combiner des emoji existants.
Les neuf nouveaux emoji attendus avec iOS 26.4 viendront, eux, s’ajouter officiellement au clavier, aux côtés de l’ensemble des emoji standards disponibles sur iPhone.
