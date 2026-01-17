iOS 26.4 ajoutera ces neuf emoji à l’iPhone

L’an dernier, le Unicode Consortium a dévoilé un aperçu des nouveaux emoji qui devraient arriver sur iPhone avec iOS 26.4, dont le déploiement est attendu entre mars et avril.

Neuf nouveaux emoji en préparation

La mise à jour introduira neuf nouveaux emoji, qui seront directement intégrés au clavier emoji d’iOS :

Trombone

Coffre au trésor

Visage déformé

Créature poilue (aussi appelée Bigfoot ou Sasquatch)

Nuage de bagarre

Trognon de pomme

Orque

Danseurs de ballet

Glissement de terrain

Parmi eux, le visage déformé est déjà bien connu sur certains services de messagerie, notamment sur Discord, où il est largement utilisé. Il s’agit d’une version volontairement déformée de l’emoji visage gêné, très appréciée pour son côté expressif.

Un calendrier désormais bien rodé

Apple a pris l’habitude d’ajouter de nouveaux emoji au printemps. Les précédentes mises à jour iOS 18.4, iOS 17.4, iOS 16.4 et iOS 15.4 avaient déjà suivi ce même calendrier, rendant l’arrivée de ces nouveautés assez prévisible d’une année sur l’autre.

Genmoji complète l’offre sur les modèles récents

Sur les iPhone 15 Pro et modèles plus récents, une fonctionnalité d’Apple Intelligence appelée Genmoji permet déjà de créer ses propres emoji ou de combiner des emoji existants.

Les neuf nouveaux emoji attendus avec iOS 26.4 viendront, eux, s’ajouter officiellement au clavier, aux côtés de l’ensemble des emoji standards disponibles sur iPhone.