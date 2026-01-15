iPhone 17e : Dynamic Island, mais toujours un écran 60 Hz

L’iPhone 17e à venir abandonnera l’encoche au profit de la Dynamic Island, mais conservera un écran limité à 60 Hz, contrairement au reste de la gamme iPhone 17, selon un leaker bien connu sur Weibo.

Apple a pourtant apporté d’importantes améliorations à l’écran de l’iPhone 17 l’an dernier, avec l’arrivée de la technologie ProMotion et un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 120 Hz, à l’image des modèles Pro récents. Ce taux élevé permet un défilement plus fluide sur le web et de meilleures performances vidéo. L’iPhone 17e ferait toutefois l’impasse sur cette évolution, probablement pour des raisons de coût.

Dynamic Island confirmée, mais sans ProMotion

Dans une nouvelle publication sur le réseau social chinois, Digital Chat Station affirme que l’iPhone 17e conservera un écran OLED de 6,1 pouces à 60 Hz, tout en intégrant désormais la Dynamic Island. Cette zone interactive située en haut de l’écran affiche les activités en cours et regroupe la caméra ainsi que les capteurs frontaux.

L’iPhone 16e actuel utilise encore une encoche, similaire à celle des iPhone 13 et iPhone 14. Cela s’explique par le fait que l’iPhone 16e est basé sur le design de l’iPhone 14 de 2022. L’iPhone 17e pourrait quant à lui reprendre le design de l’iPhone 15 sorti en 2023, qui a introduit la Dynamic Island et un châssis aux angles plus arrondis.

Une puce A19, mais potentiellement bridée

Le leaker réaffirme également que la seconde version de l’iPhone d’entrée de gamme d’Apple sera équipée d’une puce A19, en remplacement de l’A18 présente dans l’iPhone 16e. Gravée selon le procédé N3P en 3 nm de troisième génération de TSMC, la puce A19 offrirait un gain de 5 à 10 % en performances CPU brutes par rapport à l’A18.

Un autre leaker sur Weibo avance toutefois qu’Apple pourrait utiliser une version sous-cadencée de l’A19 dans l’iPhone 17e. Dans ce cas, hormis les améliorations du Neural Engine, les performances seraient proches de celles de l’A17 Pro.

MagSafe, modem et caractéristiques attendues

D’autres rumeurs indiquent que l’iPhone 17e pourrait enfin intégrer un anneau magnétique, lui permettant de se connecter à des chargeurs MagSafe, une fonctionnalité absente de l’iPhone 16e. Pour limiter les coûts, l’appareil pourrait également embarquer un modem C1 ou C1X, sans puce sans fil N1, selon des éléments issus de code interne d’Apple ayant fuité.

Pour le reste, aucun bouleversement majeur n’est attendu. L’iPhone 17e conserverait une caméra frontale de 12 mégapixels, Face ID, ainsi qu’un capteur photo arrière de 48 mégapixels.

L’iPhone 17e pourrait être lancé dès le mois de février, comme l’iPhone 16e l’an dernier, ou un peu plus tard au printemps. Le prix de départ de 599 dollars ne devrait pas évoluer.