Free Mobile confirme ne pas augmenter ses prix et mise sur la 5G+

Free Mobile célèbre aujourd’hui ses 14 ans et profite de l’occasion pour réaffirmer ses prix et mettre en avant son forfait 5G+. L’opérateur confirme que ses tarifs ne changeront pas jusqu’en 2027. Le forfait à 2 € par mois restera donc inchangé, avec 2 heures d’appels, SMS et MMS illimités, ainsi qu’un quota Internet de 50 Go en 4G. Pour les clients Freebox, ce forfait est gratuit.

Le forfait principal à 19,99 €/mois (ou 9,99 €/mois pour les abonnés Freebox Pop) conserve également son prix. Il inclut appels, SMS et MMS illimités, 350 Go d’Internet 5G+, et peut être utilisé dans 117 destinations avec 35 Go d’Internet. Il prend en charge l’eSIM Apple Watch et propose un VPN gratuit via mVPN. Les abonnés Freebox Pop bénéficient d’Internet illimité.

“Série Free”

Free Mobile propose aussi le forfait intermédiaire « Série Free » à 8,99 €/mois la première année, puis 19,99 €/mois ensuite. L’offre actuelle inclut appels, SMS et MMS illimités ainsi que 110 Go de données.

Le forfait 19,99 € change de nom et devient le « Forfait Free 5G+ ». Free Mobile avait activé la 5G+ dès septembre 2024 et par défaut pour tous ses abonnés en août 2025. La 5G+ repose sur des infrastructures indépendantes de la 4G, offrant des débits plus élevés, une latence réduite et une meilleure fiabilité par rapport à la 5G NSA classique.