Apple annoncera-t-elle de nouveaux MacBook Pro en janvier ?

Alors que le MacBook Pro 14 pouces d’entrée de gamme a été mis à jour avec une puce M5 en octobre, les modèles plus haut de gamme équipés des puces M5 Pro et M5 Max se font toujours attendre. Plusieurs indices laissent toutefois penser qu’un lancement pourrait avoir lieu fin janvier.

Apple doit en effet lancer son nouveau bundle d’applications créatives Creator Studio le mercredi 28 janvier. Celui-ci regroupe des logiciels professionnels pour Mac comme Final Cut Pro, Logic Pro ou encore Pixelmator Pro. Macworld estime ainsi que la semaine du 28 janvier serait un timing cohérent pour dévoiler de nouveaux MacBook Pro destinés aux utilisateurs exigeants.

Un autre élément alimente les spéculations : la prochaine publication des résultats financiers trimestriels d’Apple est prévue le jeudi 29 janvier. Historiquement, Apple a déjà annoncé de nouveaux produits juste avant ces conférences et les a évoqués dans les propos introductifs.

Enfin, il existe un précédent clair. En janvier 2023, Apple avait présenté les MacBook Pro équipés des puces M2 Pro et M2 Max via un simple communiqué de presse, sans événement dédié.

Peu de nouveautés attendues avec les puces M5 Pro et M5 Max

Il convient néanmoins de rester prudent : tout cela reste spéculatif. Mais, comme le dit l’adage, là où il y a de la fumée, il y a parfois du feu.

Au-delà de l’intégration de la puce M5, le MacBook Pro 14 pouces d’entrée de gamme n’a bénéficié que d’un changement notable l’an dernier : le passage au stockage PCIe 5.0, qu’Apple annonce comme offrant des vitesses de lecture et d’écriture SSD jusqu’à deux fois plus rapides que sur la génération précédente.

Les MacBook Pro 14 et 16 pouces avec M5 Pro et M5 Max devraient suivre la même logique, avec très peu d’évolutions supplémentaires en dehors du gain de performances lié aux nouvelles puces.

Les vraies évolutions attendues à plus long terme

Les changements majeurs du MacBook Pro sont plutôt attendus sur les modèles situés deux générations plus loin, prévus fin 2026 ou courant 2027. Les rumeurs évoquent notamment un écran OLED tactile, un design plus fin, une connectivité cellulaire intégrée, ainsi que des puces M6 gravées en 2 nm par TSMC, promettant des gains de performances bien plus significatifs d’une année sur l’autre.

Pour cette raison, sauf besoin urgent de mise à niveau, il pourrait être judicieux d’ignorer les MacBook Pro équipés des M5 Pro et M5 Max et d’attendre la refonte plus ambitieuse à venir.