Les AirPods Max 2 devraient proposer ces 10 nouvelles fonctionnalités

Apple a lancé les AirPods Max le 15 décembre 2020, ce qui signifie que le casque circum-aural fête aujourd’hui ses cinq ans. Si les AirPods Max ont bien reçu un port USB-C et de nouveaux coloris l’an dernier, puis la prise en charge de l’audio sans perte et de l’audio à latence ultra-faible cette année, ils restent en retrait sur plusieurs fonctionnalités introduites sur les générations plus récentes d’AirPods et d’AirPods Pro.

Heureusement, Apple prévoirait une mise à jour des AirPods Max dans les prochaines années, avec à la clé une série d’améliorations attendues.

Un design plus léger attendu

Plus tôt cette année, l’analyste de la chaîne d’approvisionnement Ming-Chi Kuo a indiqué que des AirPods Max plus légers pourraient entrer en production de masse en 2027. Il n’a toutefois pas détaillé d’autres évolutions majeures, si ce n’est une réduction du poids.

À titre de comparaison, les AirPods Max actuels pèsent environ 385 grammes, hors étui de transport, selon Apple.

Une nouvelle puce pour débloquer de nombreuses fonctions

Les AirPods Max utilisent toujours la puce H1 introduite en 2019, ce qui rend très probable l’arrivée d’une puce H2 ou plus récente sur une seconde génération. Ce changement permettrait d’activer au moins sept améliorations majeures, parmi lesquelles une meilleure qualité audio, une réduction de bruit active plus performante, une autonomie accrue, Adaptive Audio, Volume personnalisé, Détection des conversations, ainsi que la possibilité d’utiliser Siri sans dire “Hey Siri”.

Adaptive Audio ajuste dynamiquement la réduction de bruit en fonction de l’environnement, avec la possibilité de laisser passer plus ou moins de sons ambiants. Le volume personnalisé adapte le niveau sonore à la fois au contexte et aux préférences de l’utilisateur. La détection des conversations, quant à elle, baisse temporairement le volume et met en avant les voix lorsque vous parlez avec quelqu’un.

Accessoires et finitions revisités

D’autres évolutions probables incluent de nouveaux coloris pour les coussinets et l’arceau, ainsi qu’un étui de transport repensé. L’intégration d’une puce Ultra Wideband dans l’étui serait également bienvenue, afin de permettre la localisation précise via l’app Localiser.

Faut-il attendre les AirPods Max 2 ?

En France, les AirPods Max sont toujours affichés à 579 euros, même s’ils sont régulièrement proposés à un tarif inférieur chez Amazon et d’autres revendeurs. À moins de vouloir absolument les acheter maintenant, le calendrier actuel laisse penser que patienter jusqu’au modèle prévu pour 2027 pourrait être un choix judicieux.