Apple devrait lancer ces quatre MacBook en 2026

L’année 2026 pourrait être particulièrement riche pour la gamme Mac d’Apple, avec jusqu’à quatre lancements distincts de MacBook attendus. Selon les rumeurs, Apple chercherait à couvrir l’ensemble du spectre des utilisateurs, avec des modèles plus abordables destinés aux étudiants et au grand public, tout en poursuivant le développement de machines haut de gamme pour les utilisateurs à la recherche des meilleures performances.

Voici ce que l’on peut attendre des différents MacBook qu’Apple préparerait pour les 12 prochains mois.

Un MacBook à bas prix pour la première fois

Apple s’apprêterait à entrer pour la première fois sur le segment des ordinateurs portables à bas prix, avec un MacBook pensé pour concurrencer les Chromebook et les PC Windows d’entrée de gamme, selon Bloomberg et Mark Gurman. Ce modèle viserait les étudiants, les entreprises et les utilisateurs occasionnels, principalement pour la navigation web, le travail bureautique et de légers usages multimédias.

Ce nouveau MacBook embarquerait un écran de 13 pouces, légèrement plus petit que celui du MacBook Air, avec un design très fin et léger et une dalle LCD plus simple. D’après l’analyste Ming-Chi Kuo, Apple utiliserait la puce A18 Pro, déjà vue sur l’iPhone 16 Pro. Cette puce serait environ 40 % moins performante que la M4, mais offrirait des performances CPU multicœurs proches de la M1 du MacBook Air 2020, avec des performances graphiques supérieures.

L’A18 Pro ne prenant pas en charge Thunderbolt, ce MacBook proposerait des ports USB-C classiques. Avec un MacBook Air actuellement affiché à 999 dollars aux États-Unis, ce nouveau modèle pourrait être proposé entre 699 et 899 dollars. Il pourrait également être décliné en plusieurs coloris, comme argent, bleu, rose ou jaune.

MacBook Pro avec puces M5 Pro et M5 Max

Apple devrait actualiser le reste de la gamme MacBook Pro début 2026, avec l’arrivée des puces M5 Pro et M5 Max, après avoir déjà mis à jour le MacBook Pro 14 pouces de base avec la puce M5 en octobre. La série M5 repose sur le procédé 3 nm de troisième génération de TSMC.

À la lumière des améliorations observées sur le MacBook Pro M5, on peut s’attendre à des SSD plus rapides et une bande passante mémoire accrue sur les modèles haut de gamme. Aucun changement majeur de design n’est attendu, Apple réservant une refonte complète aux futurs modèles M6.

Si Apple maintient sa politique tarifaire actuelle, le MacBook Pro 14 pouces avec M5 Pro débuterait à 1 999 dollars, contre 2 399 dollars pour le modèle 16 pouces. Les versions M5 Max pourraient commencer à 3 199 dollars pour le 14 pouces et 3 499 dollars pour le 16 pouces.

MacBook Air équipé de la puce M5

Même si le MacBook Air M4 reste récent, son successeur se profile déjà. La puce M5, toujours basée sur le procédé 3 nm de TSMC, a déjà donné un aperçu de ses performances sur l’iPad Pro M5. Les premiers tests indiquent une hausse de 12 à 15 % des performances CPU, ainsi qu’un gain graphique pouvant atteindre 36 % par rapport à la M4.

Apple semblerait privilégier des gains d’efficacité et des hausses de fréquence modestes, plutôt qu’un bouleversement architectural. Résultat attendu : des performances en hausse de 10 à 15 %, un GPU légèrement plus puissant et une meilleure autonomie.

D’après Bloomberg, Apple prévoirait le lancement du MacBook Air M5 au premier trimestre, ce qui suggère une sortie en mars 2026. Les prix devraient rester inchangés, avec un tarif de départ à 999 dollars.

Un MacBook Pro OLED avec écran tactile

Apple travaillerait également sur une version entièrement repensée du MacBook Pro, intégrant des technologies de nouvelle génération. Ces modèles embarqueraient des puces M6, potentiellement basées sur le procédé 2 nm de TSMC, permettant une intégration plus poussée du CPU, du GPU, de la mémoire et du Neural Engine.

Selon Bloomberg, ces MacBook Pro adopteraient des écrans OLED, offrant une luminosité accrue, des noirs plus profonds, un contraste supérieur et une meilleure efficacité énergétique par rapport aux dalles mini-LED actuelles. Les châssis seraient également plus fins et plus légers, sans compromis sur l’autonomie.

Ces modèles 14 et 16 pouces pourraient abandonner l’encoche au profit d’une caméra intégrée dans un poinçon, laissant une zone d’affichage autour du capteur, dans un esprit proche de la Dynamic Island de l’iPhone. Selon Ming-Chi Kuo, ces MacBook Pro OLED disposeraient aussi d’un écran tactile, une information confirmée par Bloomberg, tout en conservant clavier et trackpad traditionnels.

Le cabinet Omdia estime qu’Apple est très susceptible de lancer des MacBook Pro OLED, avec une sortie envisagée fin 2026 ou début 2027. Même si deux mises à jour de MacBook Pro la même année seraient inhabituelles, Apple l’a déjà fait en 2023. En raison du coût des composants, ces nouveaux modèles pourraient être vendus plusieurs centaines de dollars plus cher, les versions actuelles démarrant à 1 999 dollars pour le 14 pouces et 2 499 dollars pour le 16 pouces.