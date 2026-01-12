Swift Drive : la manette hybride dotée d’un mini volant à retour de force !

Présente au CES 2026, GameSir a créé la surprise en dévoilant un périphérique de jeu pour le moins original. Baptisée Swift Drive, cette nouvelle manette ambitionne de transformer l’expérience des jeux de conduite en intégrant un véritable volant miniature directement au centre du contrôleur.

Une approche hybride qui cherche à combiner la compacité d’une manette classique avec les sensations d’un volant de simulation.

Visuellement, la Swift Drive reprend les codes familiers d’un contrôleur traditionnel, mais son élément central change radicalement la donne. GameSir y a intégré un volant compact équipé d’un retour de force, une technologie généralement réservée aux périphériques de simulation dédiés. Selon le fabricant, la direction repose sur un encodeur à effet Hall de haute précision, garantissant une rotation fluide et une excellente fidélité des mouvements. L’angle de braquage est entièrement paramétrable, de 30 à 1 080 degrés, afin de s’adapter aussi bien aux jeux d’arcade qu’aux simulations plus exigeantes.

Moteurs haptiques

L’ensemble des commandes profite également de capteurs à effet Hall, tandis que les gâchettes disposent chacune de leur propre moteur haptique. L’objectif est de reproduire des sensations comme le freinage appuyé ou la perte d’adhérence, renforçant ainsi l’immersion. Lors des démonstrations sur le salon, le retour de force s’est montré convaincant, avec des résistances marquées en cas de survirage ou de blocage des roues.

Le volant se manipule naturellement avec les deux pouces, donnant l’impression de piloter un volant de simulation miniaturisé. Des LED RGB placées sur la tranche supérieure affichent en temps réel le régime moteur, ajoutant une touche visuelle immersive. Malgré cette intégration technologique, GameSir annonce une autonomie comprise entre 20 et 30 heures sur une seule charge. La Swift Drive est attendue plus tard en 2026, à un prix qui reste encore à dévoiler.