Rachat de SFR : le retour à trois opérateurs avant 2027 est jugé « très improbable »

Le président de l’Autorité de la concurrence, Benoît Cœuré, a averti Orange, Bouygues Telecom et Free que tout rachat de SFR déclencherait automatiquement une enquête approfondie d’environ 18 mois, rendant impossible toute finalisation de l’opération avant la fin de l’année 2026.

Même si le dossier n’a pas encore été déposé, les équipes du régulateur se préparent à analyser l’offre de 17 milliards d’euros déjà rejetée, en insistant sur la lourdeur du calendrier administratif. Benoît Cœuré souligne qu’il est très improbable qu’un accord puisse aboutir dans ce laps de temps, et évoque la possibilité de s’appuyer sur la loi de simplification en cours d’examen au Parlement pour libérer des ressources sur les dossiers structurants comme celui de SFR.

Découpage précis

Le consortium formé par les trois opérateurs a proposé un découpage précis des actifs de SFR afin de limiter les risques de déclenchement automatique d’alertes réglementaires, mais l’Autorité devra vérifier que cette répartition ne constitue pas un partage de marché illégal.

La question centrale est de savoir si le pacte préserve la concurrence ou organise une entente, le précédent de 2005 rappelant qu’un accord similaire avait conduit à une condamnation de 500 millions d’euros pour échange de données stratégiques.

Sur le plan commercial, la situation reste figée depuis le refus de l’offre par Altice le 14 octobre, malgré des discussions informelles. En novembre, Patrick Drahi a tenté de relancer les enchères en mettant en vente NetCo, l’entité regroupant le réseau fibre de SFR, valorisée entre 4,5 et 6 milliards d’euros, sans succès. L’Autorité de la concurrence attend désormais une saisine officielle qu’elle assure d’examiner « sans a priori ».