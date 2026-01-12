Orange retarde la fin commerciale de l’ADSL faute de fibre optique suffisante

Orange reporte d’un an la fermeture commerciale de son réseau ADSL pour environ 8 000 communes, repoussant la date limite de souscription à un nouvel abonnement ADSL au 31 janvier 2027. Cette décision fait suite à des retards dans le déploiement de la fibre optique, qui reste incomplète dans certaines zones.

Selon les données d’Orange, cette extension concerne près de 23 millions de foyers et entreprises, soit presque la moitié des locaux en France. Bien que 94 % des logements soient désormais éligibles à la fibre, il reste environ 3 millions de raccordements à finaliser, souvent les plus complexes et coûteux. L’Arcep, régulateur des télécoms, impose de ne pas fermer l’ADSL tant que la fibre n’est pas disponible pour tous, afin d’éviter toute coupure de service.

Pour certaines communes, l’arrêt définitif du réseau cuivre est également repoussé : 41 communes représentant 173 000 habitations ne verront la fermeture technique qu’au 31 janvier 2028. Un délai minimum de 12 mois sépare toujours la fermeture commerciale (fin des nouvelles souscriptions) de la coupure technique (arrêt du service).

Un enjeu économique majeur

L’entretien du réseau ADSL, qui date des années 1960, coûte environ 500 millions d’euros par an à Orange. La migration vers la fibre permet donc de réduire ces coûts tout en offrant un débit beaucoup plus élevé aux abonnés. Dans les zones où le raccordement est prêt, 960 000 logements perdront l’ADSL dès le 27 janvier 2026, s’ajoutant aux 253 000 logements déjà basculés vers la fibre.

La réussite totale de cette transition dépendra de la capacité d’Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free à finaliser les raccordements restants. Le plan national Très haut débit, initialement prévu pour couvrir l’ensemble du territoire en fibre d’ici fin 2025, accuse donc un retard significatif, expliquant ce report d’un an.