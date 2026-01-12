Joy-Con Switch 2 : Nintendo lance enfin de nouveaux coloris

Nintendo a annoncé l’arrivée de nouvelles couleurs pour les manettes Joy-Con 2 de la Switch 2, avec un pack combinant le violet clair pour la manette gauche et le vert clair pour la droite. Ce duo est proposé en précommande à 89,99 € et sera disponible à partir du 12 février.

Les nouvelles teintes sont appliquées avec précision, visibles à la base des joysticks ainsi que sur les tranches de chaque manette. En dehors de ces modifications esthétiques, les Joy-Con conservent le même design et les mêmes fonctionnalités que les versions fournies avec la console.

Pack duo

Pour le lancement, ces manettes ne sont disponibles qu’en pack duo. Contrairement aux modèles originaux, il n’est pas encore possible de les acheter à l’unité, ce qui empêche pour l’instant de créer ses propres combinaisons de couleurs.

La Switch 2 est livrée par défaut avec des Joy-Con bleu clair et rouge clair, également colorés au niveau des connecteurs internes, mais il n’est pas encore certain que Nintendo commercialise des consoles assorties aux nouvelles nuances violette et verte.

Cette approche se distingue de la stratégie de la première Switch, qui avait rapidement proposé des éditions thématiques comme Super Mario Odyssey avec ses Joy-Con rouges assortis. Aucun accessoire complémentaire, tel que dragonnes, sacoches de transport ou volants de type Mario Kart World, n’a été annoncé pour s’harmoniser avec ces nouvelles couleurs, contrairement aux gammes précédentes. Ce lancement témoigne d’un choix centré sur le visuel des manettes plutôt que sur une expérience complète de personnalisation pour la console.