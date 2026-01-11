L’iPhone Fold ouvrirait la voie à un écran plus fin et plus lumineux sur l’iPhone Air 2

L’iPhone Fold devrait être le premier appareil Apple à adopter une nouvelle technologie OLED développée par Samsung, baptisée CoE (Color Filter on Encapsulation), capable de rendre les écrans à la fois plus lumineux et plus fins que les dalles actuelles, selon The Elec.

Une nouvelle technologie OLED sans polariseur

Sur un écran OLED classique, un film polarisant est placé au-dessus de la dalle afin de réduire les reflets et d’améliorer le contraste. En contrepartie, ce film absorbe une partie de la lumière émise par l’OLED, ce qui limite la luminosité et l’efficacité énergétique.

Avec la technologie CoE, le film polarisant serait totalement supprimé. À la place, le filtre de couleur serait appliqué directement sur la couche d’encapsulation protectrice de l’OLED. Cette approche permet de laisser passer davantage de lumière produite par la dalle.

Un écran plus fin et plus lumineux

L’adoption du CoE permettrait d’affiner l’empilement des couches de l’écran, tout en augmentant la luminosité sans accroître la consommation d’énergie. La suppression de plusieurs couches contribuerait également à réduire l’épaisseur globale de l’écran, ouvrant la voie à des iPhone encore plus fins.

Une arrivée d’abord sur l’iPhone Fold, puis sur l’iPhone Air 2

D’après The Elec, Apple prévoit de faire débuter cette technologie avec l’iPhone Fold, dont le lancement pourrait intervenir fin 2026, avant de l’étendre à l’iPhone Air 2 en 2027. La sortie de ce dernier aurait toutefois été repoussée après des ventes inférieures aux attentes pour le premier iPhone Air.

Toujours selon des sources industrielles citées par le média coréen, la décision finale concernant l’adoption du CoE et le lancement de l’iPhone Air 2 devrait être prise d’ici le troisième trimestre de cette année.

Samsung aussi prêt à généraliser le CoE

De son côté, Samsung prévoit d’utiliser cette technologie sur plusieurs de ses propres appareils. Le CoE serait appliqué non seulement aux Galaxy Z Fold et Galaxy Z Flip, mais aussi au Galaxy S26 Ultra, attendu au premier trimestre de l’année.

Le Galaxy S26 Ultra deviendrait ainsi le premier smartphone non pliable de Samsung à intégrer cette technologie, que le constructeur désigne en interne sous le nom OCF (On-Cell Film).