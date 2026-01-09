iOS 26 : une fuite révèle un grand nombre de plans d’Apple pour 2026

Il y a quelques semaines, un prototype d’iPhone exécutant une version très précoce d’iOS 26 a fuité, offrant un aperçu rare des futurs appareils Apple et des fonctionnalités logicielles en préparation. Après avoir récapitulé les noms de code des appareils dans un précédent article, de nouveaux éléments issus du code permettent désormais d’identifier de nombreux indicateurs de fonctionnalités internes.

Dans certains cas, la signification de ces indicateurs est évidente. Dans d’autres, elle reste plus floue. Apple ne documente évidemment pas ces éléments, puisqu’il s’agit de code interne. Les interprétations reposent donc sur les intitulés, l’organisation du code et les dates associées, qui donnent néanmoins de solides indices sur les projets à venir.

Nouveaux produits en préparation

Plusieurs références concernent directement de futurs appareils ou accessoires Apple.

Un accessoire domestique encore inconnu apparaît sous l’architecture J229. Il s’agit bien d’un produit pour la maison, mais sa nature exacte reste incertaine. Cela pourrait correspondre à la caméra domestique évoquée par les rumeurs, ou à un élément plus simple comme une base autonome liée au futur hub domotique. Le code mentionne en tout cas un gestionnaire de capteurs et des modèles de prédiction.

AirTag 2 est également bien présent dans le code, avec de nombreuses références à des améliorations Bluetooth, à une meilleure gestion de l’état de batterie et à des optimisations de localisation collaborative. Plusieurs chaînes internes mentionnent la recherche via iPhone et Apple Watch. La présence de l’année 2025 dans ces références suggère qu’Apple prévoyait initialement un lancement plus tôt, avant de le repousser.

Du côté des AirPods, plusieurs fonctionnalités sont associées à un lancement au printemps 2026. Elles incluent des rappels contextuels, des améliorations liées aux conversations et des fonctions de reconnaissance visuelle. Le code évoque aussi une compréhension plus précise de la localisation en extérieur et des contrôles de connexion adaptés à l’environnement. Une autre fonctionnalité liée à la localisation avancée apparaît avec une échéance à l’automne 2025, ainsi qu’une option de mixage audio avec l’appareil de diffusion actif.

Pour le Vision Pro, un indicateur baptisé Enhanced Room Spatializer apparaît, avec une date de printemps 2026. Il s’agirait d’une amélioration de la spatialisation audio liée à la compréhension de l’espace.

Fonctionnalités logicielles à venir

La fuite confirme ou précise plusieurs rumeurs concernant iOS 26, iOS 27 et au-delà.

Le service Health+ est listé pour le printemps 2026. Il s’agirait d’un abonnement santé reposant sur l’intelligence artificielle, destiné à fournir analyses et recommandations personnalisées. D’autres projets santé apparaissent sous des noms de code internes, dont certains sont datés beaucoup plus loin dans le temps.

Les Live Captions devraient s’étendre à davantage de langues, avec une échéance associée à la WWDC 2026.

Une évolution importante concerne le remplissage automatique des cartes bancaires. À partir de l’automne 2026, les applications tierces pourraient accéder aux informations de carte enregistrées, alors qu’aujourd’hui cela reste limité à Apple Pay ou à la capture manuelle.

De nombreuses références concernent Siri et sa version plus intelligente. Plusieurs chaînes internes suggèrent une meilleure compréhension des requêtes, une intégration renforcée avec Spotlight et des capacités de raisonnement avancées. L’ensemble est daté du printemps 2026.

L’app Freeform devrait enfin prendre en charge les dossiers, également au printemps 2026.

L’app Journal recevrait des invitations de suivi et des suggestions de relance à la même période.

Dans Wallet, le code mentionne des notifications anticipées de paiements bancaires et de carte Apple Card, prévues autour de la WWDC 2026.

L’app Photos évoluerait à l’automne 2026 avec des fonctions liées aux connexions entre contenus et aux collections partagées.

Un nouveau niveau sportif dynamique pour l’app Apple TV est aussi mentionné, avec une date de printemps 2026, sans plus de détails à ce stade.

Fonctionnalités santé prévues pour 2027

Quelques éléments liés au suivi du sommeil apparaissent avec une échéance WWDC 2027. Ils concernent notamment la synchronisation via iCloud et l’extension du suivi du sommeil à l’iPad et au Mac.

Accessibilité renforcée

La fuite met en lumière de nombreuses améliorations d’accessibilité, prévues pour 2026 ou sans date précise.

Les Live Captions pour tous sont mentionnées, sans détails supplémentaires. Les sons d’arrière-plan passeront à une version 2. Sur Mac, l’accès clavier complet avec VoiceOver sera amélioré, tout comme la plage de tailles de police disponibles.

L’outil Loupe pourrait gagner des fonctions comme l’annonce des escaliers, la détection d’objets ou la reconnaissance de la position des mains.

Live Listen bénéficierait de nouveaux contrôles depuis l’Apple Watch, d’indicateurs de niveau du micro et d’une option de retour rapide de 30 secondes.

Une fonctionnalité baptisée Tilt to Scroll est également évoquée, laissant penser à un défilement contrôlé par l’inclinaison de l’appareil.

Autres indices découverts

Le code mentionne une option Push-to-Talk dans CallKit, ainsi qu’un système expérimental de filtrage d’appels en activité en direct.

Un module financier interne évoque l’analyse des habitudes de dépenses, la recherche inversée et des résumés de dépenses, possiblement en lien avec Apple Card.

Dans Mail, une fonction Catch Up Highlights de seconde génération est associée à l’hiver 2025.

L’app Podcasts pourrait gagner des options de traduction de transcriptions, avec lecture audio des passages traduits, ainsi que de nouveaux réglages liés aux abonnements et à CarPlay.

Enfin, pour visionOS, des références à la création de stickers, d’effets et d’emoji personnalisés ont été repérées.

Il est important de rappeler que les plans d’Apple peuvent évoluer. Certaines fonctionnalités peuvent être abandonnées, d’autres retardées, et cette fuite ne couvre probablement pas l’ensemble des nouveautés en développement. Elle offre néanmoins un aperçu précieux de la feuille de route logicielle d’Apple autour de mi-2025.