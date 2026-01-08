iOS 27 : cinq nouvelles fonctionnalités de l’iPhone se dessinent

Même si iOS 26 n’est sorti que depuis quelques mois, les premières rumeurs concernant la prochaine grande version du système commencent déjà à circuler. iOS 27 sera présenté en juin 2026 lors de la WWDC, avant un déploiement prévu pour septembre 2026.

Toutes les nouveautés ne sont pas encore connues, mais plusieurs pistes crédibles permettent déjà d’esquisser ce que prépare Apple.

Une mise à jour de type “Snow Leopard”

iOS 27 devrait avant tout se concentrer sur les performances, la stabilité et la correction de bugs, plutôt que sur l’ajout massif de nouvelles fonctionnalités. En interne, cette version est décrite comme une mise à jour de type Snow Leopard, en référence à une version de macOS axée presque exclusivement sur l’optimisation.

Les ingénieurs d’Apple passeraient actuellement iOS 26 au crible afin d’identifier les lourdeurs, les bugs et les éléments nuisant aux performances, avec pour objectif de les corriger dans iOS 27.

Un iOS pensé pour l’iPhone pliable

En 2026, Apple devrait lancer son premier iPhone pliable, souvent désigné sous le nom d’iPhone Fold dans les rumeurs. L’appareil proposerait un écran d’environ 5,4 pouces une fois fermé et 7,7 pouces une fois ouvert, avec un format 4:3 plus proche de l’iPad que des smartphones pliables actuels.

Ce changement de format nécessitera des adaptations majeures d’iOS, et iOS 27 devrait introduire de nouvelles interfaces et expériences adaptées aux écrans de taille variable. Des éléments inspirés d’iPadOS, comme des barres latérales ou des vues multitâches avec plusieurs fenêtres, pourraient faire leur apparition.

Des ajustements du design Liquid Glass

iOS 27 devrait également apporter des raffinements au design Liquid Glass, introduit avec iOS 26. Des ajustements ont déjà été observés dans iOS 26.1 et iOS 26.2, mais cette nouvelle version offrirait à Apple une marge de manœuvre plus large pour intégrer les retours des utilisateurs et améliorer la lisibilité ou les animations.

Apple Intelligence en pleine expansion

La version largement améliorée de Siri est attendue avec iOS 26.4 au printemps 2026, mais iOS 27 irait encore plus loin dans l’intégration d’Apple Intelligence.

Certaines fonctionnalités existantes pourraient être étendues à davantage d’applications, tandis qu’Apple travaille aussi sur une fonction de recherche Siri dite “World Knowledge”, capable de répondre à des requêtes générales. Si cette nouveauté n’est pas prête pour iOS 26.4, elle pourrait arriver directement avec iOS 27.

Un nouveau visage pour Siri

Au-delà de ses capacités, l’apparence de Siri pourrait évoluer. Après sa refonte fonctionnelle prévue dans iOS 26.4, Apple envisagerait un nouveau design visuel pour iOS 27.

Selon certaines rumeurs liées à des projets matériels internes, Siri pourrait devenir plus animé et plus expressif, avec une présentation rappelant l’icône du Finder sur Mac. Cette version visuelle de Siri pourrait être déployée sur iPhone et iPad dès iOS 27.

L’arrivée possible de Health+

Apple développerait également Health+, un service payant dédié à la santé, combinant suivi nutritionnel et recommandations médicales. Intégré à l’app Santé, cet outil expliquerait les métriques de santé et les tendances observées, tout en fournissant des conseils personnalisés pour améliorer son bien-être.

De nouvelles fonctionnalités satellites

Apple travaille sur plusieurs évolutions liées à la connectivité satellite, dont certaines pourraient arriver dès iOS 27. Le calendrier reste flou, car ces avancées dépendent aussi d’évolutions techniques du côté des partenaires satellites.

Parmi les fonctionnalités évoquées figurent Apple Maps via satellite, l’envoi de photos dans Messages via satellite, une API satellite pour les apps tierces, la 5G par satellite et une connectivité satellite ne nécessitant plus une vue directe du ciel. Certaines de ces options pourraient nécessiter de nouveaux composants matériels, tandis que d’autres fonctionneraient avec le matériel existant.

Date de lancement prévue

Comme chaque année, les nouvelles versions d’iOS, macOS et des autres systèmes Apple seront dévoilées en juin lors de la WWDC, avant un lancement public en septembre, juste avant l’arrivée des nouveaux modèles d’iPhone.