iPhone 18 : pas de sortie cette année, selon plusieurs rapports

Apple ne devrait pas lancer de modèle iPhone 18 standard cette année, selon un nombre croissant de rapports indiquant que la marque prépare un changement majeur de son cycle annuel de lancement des iPhone.

Malgré le succès massif de l’iPhone 17 en 2025, l’iPhone 18 n’arriverait pas avant le printemps 2027. Cela laisserait l’iPhone 17 comme modèle standard le plus récent pendant plus de 18 mois, une situation inédite. Ce serait en effet la première fois qu’Apple passerait une année civile entière sans lancer une nouvelle génération d’iPhone non Pro.

Un cycle de lancement historique en passe d’évoluer

Depuis plus de dix ans, Apple dévoile sa gamme principale d’iPhone chaque automne, avec l’ensemble des modèles lancés simultanément en septembre. Cette stratégie serait sur le point de changer.

Apple envisagerait désormais de scinder ses lancements d’iPhone en deux temps distincts, au lieu de présenter toute la gamme en une seule fois. Selon cette approche, les modèles haut de gamme seraient prioritaires à l’automne, tandis que les modèles standards ou plus abordables seraient repoussés à l’année suivante.

Pas d’iPhone 18 en 2026

Dans ce contexte, l’iPhone 18 ne serait pas commercialisé en 2026. Les rapports indiquent qu’Apple lancerait les iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max et le premier iPhone pliable à l’automne, comme à son habitude.

L’iPhone 18 standard serait quant à lui repoussé au printemps 2027, période à laquelle il serait lancé aux côtés de l’iPhone 18e et de l’iPhone Air 2.

Une gamme iPhone de plus en plus étendue

Ce changement de stratégie s’expliquerait par l’élargissement rapide de la gamme iPhone. Avec l’arrivée de l’iPhone 16e et de l’iPhone Air en 2025, le lancement attendu du premier iPhone pliable en 2026, et le maintien au catalogue de modèles plus anciens comme l’iPhone 16 et l’iPhone 16 Plus, Apple pourrait proposer jusqu’à huit modèles d’iPhone différents en simultané d’ici fin 2026.

Un calendrier de lancement échelonné permettrait à Apple de mieux différencier ses modèles, de prolonger leur durée de vie commerciale sans concurrence interne directe, et de répartir les sorties d’iPhone plus uniformément sur l’année.

Des avantages industriels et financiers

Des analystes de la chaîne d’approvisionnement évoquent également des bénéfices industriels et logistiques. En espaçant les lancements, Apple pourrait réduire les goulots d’étranglement en production, mieux gérer l’approvisionnement en composants avancés, et lisser la reconnaissance des revenus sur plusieurs trimestres, plutôt que de concentrer les ventes d’iPhone sur une seule période de l’année.