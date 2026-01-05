Tesla se préparerait à prendre en charge les clés de voiture Apple

La prise en charge des clés de voiture Apple pourrait bientôt arriver sur les véhicules Tesla, à la lumière de nouveaux éléments suggérant que le constructeur s’oriente vers des clés numériques natives intégrées au système.

Selon Not a Tesla App, la version 4.52.0 de l’application mobile Tesla contient plusieurs références dans son code à des Harmony Wallet Key Cards. Cette découverte est notable, car elle indique un changement d’approche dans l’intégration des smartphones par Tesla.

Des clés numériques natives plutôt que le Bluetooth

Actuellement, la fonction Phone Key de Tesla repose sur une connexion Bluetooth entre le véhicule et l’application Tesla fonctionnant en arrière-plan sur le smartphone. À l’inverse, une clé stockée dans un portefeuille numérique natif est enregistrée directement au niveau du système d’exploitation et s’appuie sur des éléments matériels sécurisés, ce qui la rend généralement plus fiable et plus accessible.

Les chaînes de code identifiées dans la version 4.52.0 de l’application Tesla font explicitement référence à une intégration avec HarmonyOS, ce qui laisse penser que la première implémentation viserait Huawei Wallet sur les appareils HarmonyOS. HarmonyOS est très répandu en Chine, un marché où Huawei occupe une position dominante dans le smartphone. Tesla a d’ailleurs souvent utilisé le marché chinois comme terrain d’expérimentation avant de déployer de nouvelles fonctionnalités à l’échelle mondiale.

Une approche proche de celle d’Apple Car Key

Même si aucune référence directe à Apple Wallet ou Google Wallet n’apparaît dans le code, le fonctionnement sous-jacent rappelle fortement la manière dont Apple implémente les clés numériques sur iPhone. Apple a introduit la prise en charge de Car Key dans Apple Wallet dès 2020, permettant de verrouiller, déverrouiller et démarrer un véhicule compatible via NFC, Bluetooth ou ultra wideband.

Ces clés sont stockées dans le Secure Enclave de l’iPhone et de l’Apple Watch, ce qui autorise des fonctionnalités comme le mode Express, permettant d’ouvrir la voiture sans Face ID, Touch ID ou code, y compris lorsque la batterie de l’appareil est presque entièrement déchargée.

Une tendance qui s’accélère dans l’industrie automobile

Plus tôt ce mois-ci, Rivian a annoncé la prise en charge native des clés numériques Apple Wallet et Google Wallet dans le cadre de sa mise à jour logicielle 2025.46. Ces dernières semaines, Porsche, Toyota et General Motors semblent également suivre cette voie.

Si Tesla confirme cette orientation, la compatibilité avec Apple Car Keys pourrait devenir une évolution logique, marquant une étape supplémentaire vers des clés numériques universelles et intégrées au système pour les véhicules électriques.