L’iPhone 17e devrait corriger la principale limitation de l’iPhone 16e

En février 2025, Apple a mis fin à l’iPhone SE et lancé l’iPhone 16e, un nouveau modèle d’entrée de gamme. Celui-ci propose un écran OLED de 6,1 pouces, une puce A18 compatible avec Apple Intelligence, un unique capteur photo arrière de 48 mégapixels, un bouton Action, un port USB-C, et plusieurs autres nouveautés. En revanche, une fonctionnalité majeure lui manque : la recharge sans fil MagSafe.

Dans un rapport approfondi consacré aux futurs modèles d’iPhone, Wayne Ma et Qianer Liu de The Information indiquent que l’iPhone 17e viendra justement combler cette lacune.

Le retour de la recharge magnétique

Selon le rapport, l’iPhone 17e prendra en charge la “recharge sans fil magnétique”, ce qui suggère clairement l’intégration de MagSafe. Cette technologie permet une recharge sans fil plus rapide et aimantée, avec des puissances pouvant atteindre 20 W, voire 25 W.

À titre de comparaison, l’iPhone 16e se limite à la norme Qi, avec une puissance maximale de 7,5 W, sans système magnétique. L’ajout de MagSafe représenterait donc une amélioration notable au quotidien, notamment pour les accessoires et les supports de recharge.

Un modem cellulaire plus récent

Toujours d’après The Information, l’iPhone 17e embarquera le modem C1X de seconde génération conçu par Apple. L’iPhone 16e utilise actuellement le modem C1 de première génération, tandis que le C1X a fait ses débuts sur l’iPhone Air.

Cette évolution devrait permettre de meilleures performances et une efficacité accrue sur le plan de la connectivité cellulaire.

Une évolution mesurée mais attendue

Apple prévoirait de lancer l’iPhone 17e au printemps 2026. Le rapport précise que l’appareil restera une évolution incrémentale de l’iPhone 16e, sans bouleversement majeur de la gamme.

En France, l’iPhone 16e démarre actuellement à 719 euros. Rien ne permet encore de savoir si l’iPhone 17e conservera ce positionnement tarifaire, ni s’il adoptera une Dynamic Island en forme de pilule à la place de l’encoche actuelle.

Quoi qu’il en soit, l’ajout de MagSafe suffirait à lui seul à lever l’une des critiques les plus fréquentes adressées à l’iPhone 16e.