iPhone 18 : production d’essai en février, lancement au printemps 2027 ?

Apple se préparerait à lancer la production d’essai de l’iPhone 18 après le Nouvel An chinois, selon une fuite relayée par le leaker Fixed Focus Digital sur Weibo.

Cette information suggère que des séries de fabrication à petite échelle démarreront une fois les usines revenues à un fonctionnement normal après la période de fermeture liée au Nouvel An lunaire, qui se termine généralement fin février.

Un design Pro déjà figé

D’après le leaker chinois, les lignes de production des iPhone 18 Pro seraient déjà en place, ce qui indiquerait que le design matériel des modèles Pro est désormais verrouillé. Il ajoute que l’ampleur des changements de design externe devrait être plus limitée que ce que certains anticipaient.

Ces éléments concordent avec plusieurs rapports affirmant que les iPhone 18 Pro conserveront les grandes lignes esthétiques des iPhone 17 Pro, notamment le module photo arrière à trois capteurs intégré au nouveau plateau photo.

Un calendrier de lancement en deux temps

Ces informations s’inscrivent également dans la stratégie de lancement scindé qu’Apple envisagerait pour ses prochains iPhone. Selon ce schéma, les iPhone 18 Pro seraient dévoilés en septembre 2026, aux côtés du premier iPhone pliable d’Apple, tandis que l’iPhone 18 standard serait lancé plus tard, en même temps que l’iPhone 18e au printemps 2027.

Des évolutions techniques attendues

Les iPhone 18 pourraient adopter un bouton Camera Control simplifié, dépourvu de capteur capacitif afin de réduire les coûts, tout en conservant la détection de pression pour l’ensemble des fonctions. Le modèle standard pourrait également passer à 12 Go de RAM et intégrer la gravure en 2 nm de TSMC pour la puce A20, même si peu de détails supplémentaires sont connus à ce stade.

Des nouveautés majeures pour les modèles Pro

De leur côté, les iPhone 18 Pro devraient inaugurer la puce A20 Pro, et pourraient intégrer Face ID sous l’écran, un objectif à ouverture variable, ainsi qu’un nouveau capteur photo empilé à trois couches conçu par Samsung.

Apple devrait également profiter de cette génération pour introduire son modem cellulaire C2 de nouvelle génération, entièrement conçu en interne, marquant une étape supplémentaire dans l’indépendance technologique de la marque.