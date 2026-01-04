L’iPhone 18 corrigerait un problème majeur des iPhone 16 et iPhone 17

Tous les iPhone 16 et iPhone 17 intègrent un bouton Camera Control permettant d’accéder rapidement à l’appareil photo et à ses réglages, mais cette nouveauté ne fait pas l’unanimité. Bonne nouvelle toutefois, Apple semblerait prêt à revoir sa copie.

Selon The Information, Apple prévoirait de supprimer la sensibilité tactile et le retour haptique du bouton Camera Control sur l’iPhone 18 standard. Cela impliquerait l’abandon de la couche capacitive du bouton. Le rapport ne précise pas si ce changement concernera aussi les iPhone 18 Pro, mais une adoption généralisée semblerait logique pour conserver une cohérence entre les modèles.

Un bouton Camera Control simplifié

L’idée d’un Camera Control simplifié pour les iPhone 18 circule déjà depuis quelque temps. Avec cette évolution, les utilisateurs ne pourraient plus glisser le doigt sur le bouton, une action souvent déclenchée par erreur et largement critiquée.

Le bouton repensé ne reconnaîtrait plus que la pression, supprimant ainsi les gestes involontaires liés au balayage. Une approche plus simple, mais potentiellement plus efficace au quotidien.

Une réponse aux critiques des utilisateurs

D’après le rapport, cette simplification permettrait aussi à Apple de réduire ses coûts de production. Toutefois, il est probable que la marque prenne également en compte les retours des utilisateurs.

Apple a déjà commencé à ajuster le comportement du Camera Control. Une option « Exiger l’écran allumé » a par exemple été ajoutée dans iOS 18.2, et lors de la configuration d’un nouvel iPhone, les gestes de balayage sont désormais désactivés par défaut.

Un calendrier de sortie échelonné

Les iPhone 18 Pro sont attendus en septembre prochain, tandis que l’iPhone 18 standard ne serait lancé qu’au printemps 2027, selon les informations disponibles.