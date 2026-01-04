iOS 26.4 & iOS 27 : des fonctionnalités dévoilées dans une nouvelle fuite

Filipe Espósito de Macworld a révélé plusieurs fonctionnalités qu’Apple prévoirait pour iOS 26.4, iOS 27, et même iOS 28, selon de nouvelles informations issues d’une fuite interne.

D’après le rapport, ces éléments apparaissent dans le code d’une version interne d’iOS 26, qui n’était pas destinée au public. Espósito, et ou ses sources, auraient néanmoins pu y accéder, offrant un aperçu des travaux en cours chez Apple côté logiciel.

Comme toujours avec ce type de révélations, les plans d’Apple peuvent évoluer, et rien ne garantit que l’ensemble de ces nouveautés sera effectivement déployé auprès du grand public.

Ce qu’Apple préparerait pour iOS 26.4

Pour iOS 26.4, Apple travaillerait avant tout sur une version profondément remaniée de Siri, plus personnalisée et reposant sur Apple Intelligence.

L’application Santé ferait également l’objet d’une refonte, avec une nouvelle organisation des catégories et une saisie des données simplifiée. Une précédente rumeur évoquait déjà l’arrivée d’un service Apple Health+, incluant un assistant santé et fitness basé sur l’IA.

Toujours selon le rapport, les utilisateurs pourraient remplir automatiquement leurs informations de carte bancaire dans des applications tierces, si celles-ci sont enregistrées dans l’app Mots de passe d’Apple.

D’autres évolutions sont évoquées, comme la création de dossiers dans l’application Freeform, ou encore l’apparition d’un nouveau “Sports Tier” dans l’application Apple TV, sans plus de détails pour l’instant.

Le code mentionne aussi un nouveau système de validation chargé de vérifier l’intégrité de l’appareil avant la connexion à un compte Apple ID et à iCloud.

Enfin, les AirPods bénéficieraient de nouveautés, dont une fonction de localisation extérieure plus précise dans l’app Localiser.

Les améliorations attendues avec iOS 27

Du côté d’iOS 27, Apple se concentrerait sur des améliorations progressives. L’application Photos profiterait d’optimisations dans la gestion des collections, tandis que le processus de jumelage des AirPods serait simplifié et rendu plus fluide.

Un premier aperçu d’iOS 28 et de macOS 28

La fuite évoque également, plus en avance, une nouvelle métrique de suivi du sommeil pour l’Apple Watch qui pourrait voir le jour avec iOS 28.

En parallèle, Apple prévoirait d’étendre l’application Santé au Mac avec macOS 28, marquant une intégration encore plus poussée de l’écosystème santé entre les appareils.

Bien plus que de simples mises à jour logicielles

À partir de cette même version interne d’iOS 26, Filipe Espósito partage aussi des informations sur le futur hub domotique d’Apple, ainsi que sur de nouveaux modèles de Studio Display, d’iPad d’entrée de gamme, d’AirTag, et d’autres produits à venir.

Ces éléments dessinent une feuille de route ambitieuse, même si prudence reste de mise tant qu’Apple n’a rien officialisé.