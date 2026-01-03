Un MacBook 12,9 pouces à petit prix avec puce A18 Pro attendu début 2026

Apple prévoirait de lancer un MacBook de 12,9 pouces au printemps 2026, selon un rapport de TrendForce.

Dans un communiqué publié cette semaine, le cabinet d’analyse taïwanais indique que ce nouveau MacBook ciblerait le segment entrée et milieu de gamme, avec une tarification compétitive.

TrendForce ne donne pas davantage de détails techniques, mais les informations partagées recoupent plusieurs rumeurs évoquant un MacBook plus abordable, équipé d’une version de la puce A18 Pro de l’iPhone 16 Pro. Apple devrait commercialiser cet ordinateur portable entre mars et avril 2026.

Un positionnement tarifaire sous le MacBook Air

Aux États-Unis, ce MacBook d’entrée de gamme serait proposé entre 599 et 899 dollars, avec un prix de lancement probablement situé autour de 699 ou 799 dollars. Il viendrait se positionner sous le MacBook Air, actuellement affiché à partir de 999 dollars, mais régulièrement en promotion à des tarifs plus bas.

Une puce A18 Pro proche des performances du M1

La puce A18 Pro embarque un CPU à 6 cœurs, un GPU à 6 cœurs et un Neural Engine à 16 cœurs. Ses performances sont proches de celles de la puce M1, ce qui ferait de ce nouveau MacBook un remplaçant logique de l’ancien MacBook Air M1, encore vendu par Walmart à 599 dollars, voire moins lors de certaines promotions.

Avec cette puce issue de l’iPhone, le MacBook pourrait toutefois se limiter à 8 Go de mémoire vive, alors que tous les MacBook Air et MacBook Pro actuels démarrent avec au moins 16 Go de RAM. La puce A18 Pro ne prenant pas en charge Thunderbolt, l’ordinateur devrait également se contenter de ports USB-C classiques, avec des débits plus faibles et des limitations pour les écrans externes.

Taille d’écran et design évoqués par la chaîne d’approvisionnement

L’analyste Ming-Chi Kuo avait été le premier à évoquer l’existence de ce MacBook plus abordable, indiquant dès juin un écran d’environ 13 pouces et l’intégration de la puce A18 Pro. Il mentionnait aussi des coloris vifs, comme l’argent, le bleu, le rose ou le jaune, à la manière de l’iMac.

De son côté, DigiTimes a ensuite rapporté en exclusivité que ce MacBook serait doté d’un écran de 12,9 pouces, similaire à celui de certains iPad Air et iPad Pro actuels ou passés, alors que le MacBook Air affiche une diagonale légèrement supérieure de 13,6 pouces.

TrendForce semble désormais confirmer le format 12,9 pouces.

Un héritier potentiel du MacBook 12 pouces

Ce MacBook à bas prix pourrait partager de nombreux points communs avec l’ancien MacBook 12 pouces abandonné par Apple, notamment un design ultra-fin et très léger. Après des mois de rumeurs issues de multiples sources, une annonce officielle dans les prochains mois serait désormais attendue.