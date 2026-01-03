iPhone 18 Pro : des fonctionnalités dévoilées, avec Face ID sous l’écran

Les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max, attendus l’an prochain, seront équipés de Face ID sous l’écran, avec une caméra frontale déplacée dans le coin supérieur gauche de la dalle. C’est ce qu’indique un nouveau rapport signé Wayne Ma et Qianer Liu pour The Information.

Ce changement majeur entraînerait la disparition de la découpe en forme de pilule de la Dynamic Island sur les modèles iPhone 18 Pro. Malgré cela, le rapport précise que le design global resterait proche de celui des iPhone 17 Pro, sans refonte visuelle radicale.

Face ID sous l’écran et nouvelle disposition de la caméra

Avec Face ID intégré directement sous l’écran, Apple franchirait une étape clé vers un affichage toujours plus immersif. La caméra frontale serait isolée dans un simple poinçon positionné en haut à gauche, marquant une rupture nette avec la Dynamic Island introduite ces dernières années.

Un diaphragme mécanique pour la photo

Apple prévoirait également d’ajouter un diaphragme mécanique sur au moins un des capteurs photo arrière des iPhone 18 Pro, permettant une ouverture variable. L’analyste Ming-Chi Kuo avait déjà indiqué que le capteur principal de 48 mégapixels bénéficierait de cette évolution.

Jusqu’à présent, tous les modèles iPhone 14 Pro à iPhone 17 Pro utilisent une ouverture fixe de ƒ/1.78, l’objectif restant en permanence à son ouverture maximale. Avec l’iPhone 18 Pro, les utilisateurs pourraient ajuster manuellement l’ouverture, offrant un meilleur contrôle de la profondeur de champ.

Reste une incertitude : en raison de la taille réduite des capteurs photo sur iPhone, l’impact réel de cette amélioration sur le rendu final pourrait être limité dans certains scénarios.

Puce A20 Pro en 2 nm et nouvelle architecture mémoire

Les iPhone 18 Pro devraient embarquer la puce A20 Pro, gravée selon le procédé 2 nm de TSMC. Apple prévoirait également d’adopter la technologie de packaging Wafer-Level Multi-Chip Module (WMCM) de TSMC.

Cette approche intégrerait directement la mémoire RAM sur la même tranche de silicium que le CPU, le GPU et le Neural Engine, au lieu de modules séparés reliés par un interposeur en silicium. Un tel changement pourrait apporter des gains notables en performances, notamment pour les usages intensifs et Apple Intelligence, mais aussi une meilleure autonomie et une gestion thermique optimisée.

Autre avantage potentiel : une empreinte plus réduite de la puce, libérant de l’espace à l’intérieur du châssis pour d’autres composants ou améliorations matérielles.

Une sortie prévue à l’automne 2026

Apple devrait lancer les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max en septembre 2026. Si ces informations se confirment, cette génération marquerait l’une des évolutions technologiques les plus importantes de l’iPhone depuis plusieurs années, tant sur le plan du design que de l’architecture interne.