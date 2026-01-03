iPhone 17e & iPhone 18 Pro : les caractéristiques des modems fuitent en ligne

Du code interne d’Apple suggère que l’iPhone 17e pourrait être équipé de la première génération de modems cellulaires C1, sans intégrer la puce sans fil N1, tandis qu’Apple hésiterait encore entre les modems C1X et C2 pour l’iPhone 18 Pro.

Ces informations proviennent d’une version d’un Kernel Debug Kit pour macOS qui n’était pas destinée au public et qui a depuis été retirée par Apple.

iPhone 17e : modem C1X pressenti, sans puce N1

Concernant l’iPhone 17e, le code indique que l’appareil pourrait embarquer un modem C1 ou C1X, mais sans puce sans fil N1. The Information rapporte de son côté que le choix se porterait finalement sur le modem C1X, ce qui représenterait une évolution logique par rapport au C1 utilisé sur l’iPhone 16e.

L’absence de la puce N1 pourrait avoir des conséquences notables. Sans elle, l’iPhone 17e pourrait ne pas prendre en charge Thread, même s’il utilise une bande de base cellulaire conçue par Apple.

iPhone 18 Pro : un choix encore incertain entre C1X et C2

Pour les prochains modèles Pro, la situation apparaît moins tranchée. Le code interne liste l’iPhone 18 Pro avec les modems C1X et C2 dans des entrées distinctes, ce qui suggère qu’Apple n’avait pas encore arrêté son choix définitif au moment de la création du kit de débogage.

Il semble néanmoins qu’Apple prévoie bien l’intégration de la puce N1 sur les modèles Pro, même si la décision finale concernant le modem cellulaire restait encore en cours d’évaluation.

Des informations internes à prendre avec précaution

Ces données provenant directement du code interne d’Apple, il n’existe aucune garantie qu’il s’agisse des spécifications finales. Les plans peuvent encore évoluer d’ici la commercialisation.

L’iPhone 17e est attendu au printemps 2026, tandis que les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max devraient être lancés à l’automne 2026.