iPad 12 : la puce A19 de l’iPhone 17 pourrait créer la surprise

Le prochain iPad d’entrée de gamme pourrait réserver une surprise majeure côté performances. D’après un rapport publié par Macworld, l’iPad 12 embarquerait la puce A19, la même que celle introduite cette année avec l’iPhone 17. Le média affirme avoir consulté un document interne Apple détaillant la feuille de route des iPad prévus pour 2026.

Cette information tranche avec des documents précédemment repérés par MacRumors, qui évoquaient plutôt une puce A18 pour l’iPad 12. L’utilisation d’une puce de génération actuelle dans l’iPad le plus abordable serait inhabituelle pour Apple, notamment pour des raisons de coûts de production.

Une rupture avec la stratégie habituelle d’Apple

Historiquement, l’iPad d’entrée de gamme utilise toujours une puce A-series plus ancienne que celle des derniers iPhone. La dernière exception remonte à l’iPad 4, à une époque où Apple concevait encore ses puces AX spécifiquement pour les tablettes.

Depuis l’iPad 5 lancé en 2017, Apple a systématiquement intégré des puces âgées d’une à deux générations. Par exemple, l’iPad 11 commercialisé en mars 2025 repose sur la puce A16, introduite à l’origine avec l’iPhone 14 en 2022. Dans cette logique, un A18 en 2026 aurait parfaitement correspondu aux habitudes de la marque.

Des références internes qui interrogent

Le rapport de Macworld soulève également des questions sur les noms de code internes. Le média indique que les références J581 et J588 correspondraient à l’iPad 12, alors que des fuites précédentes associaient J581 et J582 à ce modèle.

Apple utilise ces noms de code pour identifier ses produits non encore annoncés dans ses logiciels. Ils suivent généralement une progression logique, ce qui rend cette divergence intrigante. Certains précédents suggèrent toutefois qu’Apple peut modifier ses plans en cours de développement, sans que cela soit inhabituel.

L’iPad mini et la piste de la puce A19

De précédentes rumeurs évoquaient déjà la puce A19 pour l’iPad mini, identifié auparavant par les codes J510 et J511. Il n’est donc pas totalement exclu qu’Apple étende l’A19 à plusieurs modèles, y compris l’iPad 12, même si cela irait à l’encontre de sa politique tarifaire habituelle.

iPad Air, M4 et nouvelle puce réseau N1

En parallèle, Macworld avance des informations jugées plus cohérentes avec les attentes du marché. Le prochain iPad Air serait équipé d’une puce M4, ce qui correspondrait à la logique actuelle : l’iPad Air reçoit généralement une puce M-series avec une génération de retard par rapport à l’iPad Pro, désormais passé à la M5.

Autre point clé : l’iPad 12 et l’iPad Air intégreraient la puce réseau N1 conçue par Apple. Cette puce Wi-Fi et Bluetooth maison se distingue par une meilleure efficacité énergétique que les solutions tierces, et équipe déjà les iPhone les plus récents.

Lancement attendu début 2026

Apple devrait présenter les nouveaux iPad et iPad Air au début de l’année 2026. Reste à savoir si l’iPad 12 confirmera réellement l’arrivée de la puce A19, un choix qui marquerait une rupture notable dans la stratégie matérielle de la marque pour ses tablettes les plus abordables.