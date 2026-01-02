Apple Pay permet le paiement en plusieurs fois avec Klarna en France

Klarna est désormais disponible comme solution de paiement fractionné (buy now, pay later) via Apple Pay en France et en Italie. Cette option permet de régler un achat effectué avec Apple Pay en plusieurs mensualités, avec les formules les plus courtes sans intérêts.

Les clients éligibles peuvent choisir de diviser leur achat en trois mensualités, ou opter pour un paiement différé jusqu’à 30 jours, sans aucun frais. Pour les achats d’un montant plus élevé nécessitant des échéanciers plus longs, Klarna indique proposer des taux d’intérêt compétitifs.

Une disponibilité élargie via Apple Pay

Avant son arrivée en France et en Italie, Klarna était déjà accessible via Apple Pay aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, au Danemark, en Espagne et en Suède. Avec ces deux nouveaux pays, huit marchés prennent désormais en charge Klarna dans l’écosystème Apple Pay.

La fin d’Apple Pay Later, place aux partenaires

Apple a mis fin l’an dernier à son propre service de paiement différé, Apple Pay Later, et a choisi de s’appuyer sur des prestataires tiers. En plus de Klarna, Apple collabore notamment avec Affirm et Synchrony, avec une disponibilité qui varie selon les pays.

Comment accéder au paiement fractionné

Lors du paiement avec Apple Pay sur le web ou dans les applications, les utilisateurs d’iPhone et d’iPad peuvent sélectionner « Autres cartes et options de paiement différé » afin d’accéder aux offres de Klarna et des autres partenaires, lorsqu’elles sont proposées.

Depuis iOS 26, ces options de paiement en plusieurs fois sont également disponibles en magasin, directement lors d’un paiement Apple Pay en point de vente.