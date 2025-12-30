GOG, l’alternative à Steam sans DRM, change de propriétaire et se sépare de CD Projekt

Michał Kiciński, figure fondatrice de CD Projekt, a officialisé le rachat de l’intégralité des parts de GOG, marquant une séparation nette entre la boutique de jeux vidéo sans DRM et le célèbre studio polonais. Bien qu’il ait participé à la création de la plateforme dès 2008, cette opération fait de lui l’unique propriétaire de GOG, qui quitte ainsi définitivement le périmètre du groupe CD Projekt pour devenir une entité totalement indépendante.

Du côté de CD Projekt, cette cession s’inscrit dans une volonté de recentrage stratégique. Michał Nowakowski, co-PDG du studio, explique que le moment était idéal pour acter ce transfert, la boutique fonctionnant déjà de manière largement autonome. L’objectif est clair : permettre au groupe de concentrer ses ressources sur le développement de ses jeux et sur l’expansion de ses franchises phares, sans la gestion directe d’une plateforme de distribution.

Rassurante

La direction du studio se veut rassurante quant à l’avenir de GOG. Selon Michał Nowakowski, la boutique passe entre des mains expérimentées, capables de lui donner une nouvelle impulsion. Le soutien direct de Michał Kiciński est présenté comme un gage de continuité et d’ambition pour les projets à venir.

Sur le fond, la philosophie de GOG reste inchangée. La plateforme réaffirme son attachement au modèle sans DRM, avec des jeux achetés une fois, téléchargeables librement et jouables sans restriction dans le temps. Les fonctionnalités emblématiques, comme les installateurs hors ligne ou l’utilisation facultative du lanceur, sont conservées.

GOG entend même renforcer cette orientation, en accentuant ses efforts sur la préservation des jeux classiques tout en mettant en avant des titres contemporains à forte identité. Enfin, les liens commerciaux avec CD Projekt perdurent grâce à un accord de distribution, garantissant la présence des futurs jeux majeurs du studio sur la boutique, même si le calendrier exact de leur sortie reste encore flou.