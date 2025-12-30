Apple a testé des AirPods aux couleurs vives

Apple aurait testé une version des AirPods de première génération avec des boîtiers de charge colorés et éclatants, rappelant ceux de l’iPhone 5c.

Des images partagées par le leaker et collectionneur de prototypes Apple connu sous le nom de Kosutami montrent ce qui serait des prototypes d’AirPods de première génération avec des coques extérieures rose et jaune. L’intérieur du boîtier de charge ainsi que les écouteurs restent cependant blancs, conformément au design emblématique d’Apple.

Des couleurs inspirées de l’iPhone 5c

Ces teintes rappellent fortement les coloris proposés à l’époque avec l’iPhone 5c, décliné en bleu, vert, rose, jaune et blanc. À ce jour, Apple n’a pourtant commercialisé les AirPods qu’en blanc, malgré plusieurs expérimentations internes.

Des prototypes déjà évoqués par le passé

En 2023, Kosutami avait déjà partagé des images d’AirPods roses. Apple aurait alors développé cinq options de couleurs différentes pour aligner les AirPods sur les coloris de l’iPhone 7, avant de finalement abandonner le projet.

Une demande persistante des utilisateurs

Depuis plusieurs années, certains utilisateurs espèrent voir arriver des AirPods dans d’autres couleurs. Même si Apple semble surtout avoir envisagé des boîtiers colorés, il est intéressant de constater que la marque est allée jusqu’à concevoir de véritables prototypes assortis à différents modèles d’iPhone.

Aujourd’hui, les AirPods Max restent les seuls AirPods officiellement disponibles en plusieurs coloris.

Kosutami, une source connue pour les prototypes Apple

Par le passé, Kosutami a déjà dévoilé de nombreux prototypes Apple, notamment des éléments noirs du Vision Pro, une ancienne version du chargeur MagSafe, des bracelets Apple Watch FineWoven, un tapis de charge AirPower fonctionnel, ou encore un accessoire inédit baptisé « Magic Charger ».