Ryzen AM4 : les anciens processeurs AMD regagnent du terrain sur Amazon

En cette fin d’année 2025, les processeurs AMD au socket AM4 connaissent un regain inattendu sur les plateformes de vente en ligne, notamment Amazon. Ce retour en force ne relève pas de la nostalgie, mais d’un arbitrage budgétaire concret, motivé par la hausse spectaculaire du prix de la mémoire DDR5 et, plus largement, du coût des nouvelles plateformes.

Pour beaucoup d’acheteurs, le choix d’un processeur ne se limite plus à ses performances brutes : le prix de la carte mère, de la RAM et du refroidissement peut dépasser celui de la puce elle-même. L’AM4 conserve ici un atout déterminant : sa compatibilité avec la DDR4, déjà présente dans de nombreux PC, permet de mettre à jour un processeur sans remplacer toute la configuration.

Rareté

Les Ryzen 7 5800X et 5800XT retrouvent ainsi le haut des classements, tandis que des modèles plus grand public comme le Ryzen 5 5600 ou 3600 bénéficient d’une visibilité renouvelée. Ces processeurs restent performants pour le jeu en 1080p ou 1440p et pour des usages créatifs modérés.

La rareté des modèles X3D, notamment le 5800X3D, pousse les joueurs vers des alternatives plus accessibles, tout en conservant un excellent rapport performances/prix.

La DDR5, devenue chère et difficile à intégrer sans compromis sur d’autres composants, accentue ce phénomène. Les configurations AM4 permettent d’économiser sur la mémoire et la carte mère, tout en offrant une amélioration tangible des performances. Ce choix séduit aussi bien les joueurs équipés en AM4 souhaitant prolonger la vie de leur PC que ceux qui disposent d’un budget limité, ou les assembleurs cherchant un équilibre entre CPU et GPU. Dans un marché où la RAM pèse désormais lourd dans le budget, l’AM4 s’impose comme une solution rationnelle et efficace.