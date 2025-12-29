Revente des cadeaux de Noël : déjà 900 000 annonces sur les sites en France

Les plateformes de vente en ligne enregistrent une activité exceptionnelle dès le matin de Noël, portée par la revente quasi immédiate des cadeaux jugés inutiles ou inadaptés. Ce 25 décembre, eBay et Rakuten cumulent à eux seuls près de 900 000 nouvelles annonces publiées en France, illustrant à quel point ce comportement est désormais ancré dans les habitudes de consommation des Français.

eBay a fait savoir à l’AFP que près de 500 000 annonces avaient déjà été mises en ligne au cours de la seule journée du 25 décembre. La plateforme anticipe même une hausse spectaculaire de l’activité, avec un volume d’annonces susceptible d’augmenter de 400 % par rapport à une semaine classique. Ce niveau dépasse celui observé l’an dernier, où environ 340 000 annonces avaient été recensées au matin de Noël, signe d’une tendance en nette progression.

20 millions de Français concernés

La dynamique est similaire du côté de Rakuten France. Dès la fin de matinée, le site recensait près de 390 000 annonces publiées par des particuliers depuis la veille au soir. Ce chiffre représente une légère hausse par rapport à 2024 et pourrait rapidement franchir le seuil symbolique du million de produits remis en vente dans les jours suivant les fêtes, selon les projections de la plateforme.

Les études confirment l’ampleur du phénomène. D’après un baromètre Kantar réalisé pour eBay, près de 20 millions de Français ont revendu au moins un cadeau en 2025, soit 1,6 million de plus qu’un an auparavant. L’argument financier joue un rôle central, avec un gain moyen estimé à une centaine d’euros, certains vendeurs dépassant même les 300 euros.

Quant aux produits concernés, les tendances restent stables. Les biens culturels dominent largement, suivis par les articles high-tech, notamment les smartphones, ainsi que les jouets, qui figurent chaque année parmi les cadeaux les plus rapidement remis sur le marché de l’occasion.