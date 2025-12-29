Rainbow Six Siege : un piratage pousse Ubisoft à couper les serveurs

Ubisoft a temporairement mis hors ligne les serveurs de Rainbow Six Siege et son Marketplace suite à un piratage massif ayant distribué des milliards de crédits virtuels aux joueurs. L’éditeur a confirmé qu’un retour en arrière complet des transactions était en cours pour annuler les effets de cette faille, qui a touché à la fois PC et consoles.

Dans un message publié sur X, Ubisoft a rassuré sa communauté : aucun joueur ne sera banni pour avoir dépensé les crédits reçus lors de l’incident. Pour rétablir l’économie du jeu, toutes les transactions effectuées après le 27 décembre à midi sont en cours d’annulation.

L’éditeur précise également que certains messages d’exclusion vus par les utilisateurs n’ont pas été générés par ses services, même si une vague officielle de bannissements via R6 ShieldGuard avait eu lieu, indépendante du piratage monétaire.

Chaos

L’incident a provoqué un chaos sur les serveurs. Les soldes de crédits R6 de nombreux comptes ont soudain atteint des montants astronomiques, et des Alpha Packs ainsi que des objets cosmétiques exclusifs ont été ajoutés de manière non sollicitée. Des captures d’écran montrent que des comptes de streamers, et même potentiellement certains profils officiels d’Ubisoft, ont été affectés. La confusion a été renforcée par des exclusions aléatoires, certaines annulées rapidement, laissant planer le doute sur l’état réel des systèmes.

Pour stabiliser l’infrastructure et garantir un retour à la normale, Ubisoft a coupé temporairement l’accès au jeu et à sa boutique. L’éditeur n’a pas encore communiqué de calendrier précis pour la remise en ligne complète des serveurs, mais promet de tenir les joueurs informés à mesure de l’avancement des travaux de réparation.

En résumé, Ubisoft agit pour corriger une faille de sécurité inédite, protéger les joueurs et restaurer l’économie interne du jeu, tout en assurant qu’aucune sanction injustifiée ne sera appliquée.