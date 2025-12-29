Cryptomonnaies : les hackers ont volé 2,7 milliards de dollars en 2025, un record

L’année 2025 s’impose comme l’une des plus noires jamais enregistrées pour la sécurité de l’écosystème des cryptomonnaies. D’après les données croisées des sociétés d’analyse blockchain Chainalysis et TRM Labs, les cybercriminels ont dérobé environ 2,7 milliards de dollars en actifs numériques sur l’année, dépassant nettement les 2,2 milliards de dollars subtilisés en 2024. Cette progression confirme une dynamique inquiétante et durable de la cybercriminalité financière liée au Web3.

Le fait marquant de 2025 reste sans conteste le piratage massif de la plateforme d’échange Bybit. À lui seul, cet incident représente près de 1,4 milliard de dollars volés, établissant un record absolu dans l’histoire des cryptomonnaies, mais aussi l’un des plus importants braquages financiers jamais observés, tous secteurs confondus.

Ce montant écrase les précédents records de 2022, notamment les attaques contre les réseaux Ronin et Poly, qui avaient entraîné des pertes respectives de 624 et 611 millions de dollars.

La Corée du Nord dans l’ombre

Les autorités américaines, dont le FBI, ainsi que plusieurs sociétés spécialisées dans la traçabilité des flux blockchain, attribuent cette opération à des groupes de hackers liés à la Corée du Nord. Le pays confirme ainsi son statut d’acteur dominant de la cybercriminalité crypto.

Selon Chainalysis et Elliptic, les entités nord-coréennes seraient responsables d’au moins 2 milliards de dollars de vols en 2025. Depuis 2017, ces attaques auraient permis d’accumuler près de 6 milliards de dollars, des fonds soupçonnés d’alimenter directement le programme nucléaire de Pyongyang.

Au-delà de Bybit, l’année a été jalonnée de nombreuses attaques contre les protocoles DeFi et les plateformes centralisées. L’échange décentralisé Cetus a perdu 223 millions de dollars, Balancer environ 128 millions, tandis que Phemex a vu plus de 73 millions de dollars disparaître. La base de données REKT de De.Fi confirme ces chiffres et souligne une réalité préoccupante : malgré les alertes répétées et les progrès en matière de sécurité, les criminels du Web3 ne montrent aucun signe d’essoufflement.