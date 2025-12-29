Alphabet renforce massivement son infrastructure IA avec le rachat d’un spécialiste des data centers

Alphabet renforce sa stratégie autour de l’intelligence artificielle avec le rachat d’Intersect, une entreprise spécialisée dans les data centers et les infrastructures énergétiques, fondée en 2016. Cette acquisition, évaluée à 4,75 milliards de dollars en numéraire, inclut également la reprise de la dette d’Intersect et s’inscrit dans la volonté de Google et d’Alphabet de soutenir les besoins massifs en calcul pour l’IA à grande échelle.

Malgré l’intégration, Intersect conservera son autonomie et son identité propre, tout en collaborant étroitement avec les équipes d’Alphabet pour concevoir de nouveaux centres de données et diversifier les sources d’énergie. Sundar Pichai, CEO de Google et d’Alphabet, insiste sur le rôle stratégique de l’entreprise :

Acquisition finalisée

« Elle permettra d’étendre nos capacités, d’opérer plus agilement et de repenser les solutions énergétiques pour stimuler l’innovation et le leadership américain ». Certains actifs existants au Texas et en Californie seront détachés pour former une entité indépendante, tandis que Sheldon Kimber restera à la tête d’Intersect.

Alphabet était déjà actionnaire minoritaire d’Intersect depuis fin 2024 et travaillait sur un projet combinant production énergétique et data center au Texas. L’objectif affiché est de construire des infrastructures capables de répondre à la croissance de l’IA sans impacter le réseau électrique, un enjeu majeur pour la durabilité et l’efficacité énergétique aux États-Unis.

La finalisation de cette acquisition est prévue au premier semestre 2026, marquant une étape clé dans la consolidation des capacités d’Alphabet pour soutenir ses ambitions dans l’intelligence artificielle et les solutions énergétiques innovantes.